Editorial: Bebida no lugar certo

Recentemente, a Câmara de Brusque aprovou projeto de lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos da cidade, como ruas, avenidas, praças e parques. A proibição já vinha sendo pedida por autoridades de segurança e pelo setor empresarial.

O projeto, de autoria dos vereadores Alessandro Simas (União) e André Rezini (PP), vem ao encontro de sucessivas solicitações discutidas em reuniões com entidades como Acibr, Ampebr e CDL. O objetivo é aumentar a segurança da cidade, tendo em vista as aglomerações que se formam em diversos locais, como as proximidades do terminal urbano e na rua Azambuja, para consumo de bebidas.

Esse é um assunto discutido há bastante tempo na cidade, pois a rua não é um local adequado para o consumo de bebidas. Para isso há os bares, os eventos, e os espaços devidamente autorizados.

A proposta foi gestada com a participação de muitas vozes. A Polícia Militar foi ouvida, e já adiantou que dará total atenção à fiscalização do cumprimento da lei. Dessa forma, a chance de que a proibição efetivamente saia do papel é muito maior.

Às vezes, leis são aprovadas sem a devida discussão e avaliação de viabilidade técnica e jurídica, e nunca são aplicadas. Neste caso, a promessa é de que as coisas aconteçam de forma diferente. Isso porque a proibição do consumo de álcool em locais públicos tornou-se uma opinião unânime na sociedade, no poder público e nos órgãos de segurança pública.

É possível assegurar que a proibição só vai afetar aqueles que não têm boas intenções. Afinal, ninguém está proibido de beber em sua casa ou nos bares, mas somente nos espaços públicos, que são frequentados, inclusive, por crianças e adolescentes.

Cabe ressaltar, ainda, que a proposta da lei não é atrapalhar ou enfraquecer a cultura cervejeira do município, que está enraizada, com a presença de cervejarias locais com excelente produto e aceitação no mercado.

O consumo poderá ocorrer normalmente em bares, nos eventos autorizados, como o Temperô na Praça, por exemplo, que foi um sucesso de público recentemente. Trata-se, unicamente, de regulamentar o consumo de forma consciente, nos locais e ocasiões adequadas. Isso permite que as pessoas possam se divertir com segurança, mantendo o clima agradável e cordial pela qual a nossa cidade é conhecida.

Além disso, Brusque está seguindo exemplos mundiais com esta proibição. Em diversos países o consumo de bebida nas ruas não é liberado. Até mesmo nos Estados Unidos, um dos países considerados mais liberais do mundo, a maioria das cidades não libera o consumo de álcool em locais públicos.

Dessa forma, caberá às autoridades garantirem o cumprimento das regras e, com isso, é inevitável que a cidade se torne mais próspera e segura, com as ruas livres das aglomerações para consumo de bebida.