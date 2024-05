Editorial: Conexão Brusque-RS

Nas últimas semanas, o leitor do jornal O Município recebeu todas as informações sobre a tragédia ambiental que tomou conta de várias cidades do Rio Grande do Sul.

As fortes chuvas causaram enchentes sem precedentes, e mais de 100 pessoas já morreram no estado. São mais de 400 municípios afetados, há 66 mil pessoas em abrigos, e 163 mil desalojados. Ao todo, o evento climático afetou cerca de 1,5 milhão de pessoas.

O Rio Grande do Sul é um estado vizinho de Santa Catarina, único do Brasil com o qual faz divisa, e como não poderia deixar de ser, em Brusque existem muitos gaúchos, assim como muitos brusquenses estão no RS e têm relações comerciais e afetivas com o estado. Ou seja, sempre existiu uma conexão histórica entre a cidade e o estado, a cultura do RS sempre esteve muito presente na nossa região, como os CTGs, por exemplo.

Durante esse período, o jornal O Município divulgou uma série de iniciativas de solidariedade dos brusquenses com o estado.

A Acibr e o Vale das Toalhas, por exemplo, montaram rapidamente uma campanha de arrecadação de donativos, que serão encaminhados nesta sexta-feira ao Rio Grande do Sul. A Unifebe, assim como outras instituições, estabeleceram pontos de arrecadação de donativos.

Conforme matéria publicada ontem pelo jornal, são mais de 50 pontos oficiais de arrecadação espalhados por Brusque. Fora isso, há as pessoas que ajudam de forma anônima, fora dos canais oficiais de doação, auxiliando, por exemplo, amigos e conhecidos que moram no RS, com o envio de mantimentos.

Esse movimento solidário trouxe esperança a um mundo tão conturbado. Foi uma lição de fé, solidariedade e empatia

Uma atuação destacada foi a do empresário Luciano Hang, o qual nos primeiros dias da tragédia já colocou a estrutura da Havan à disposição do estado, com a arrecadação de mais de R$ 1,5 milhão por meio do troco solidário, assim como a disponibilização de aeronaves da empresa para o resgate de desalojados e o transporte de itens essenciais.

É de se destacar, também, a rapidez com que o socorro chegou ao RS, com ações planejadas e executadas em um curto espaço de tempo, fazendo jus à necessidade imediata de ajuda que as pessoas afetadas tiveram.

Dessa forma, esse movimento solidário trouxe esperança a um mundo tão conturbado. Foi uma lição de fé, solidariedade e empatia, que será de grande ajuda para que as pessoas afetadas pela tragédia possam sair o quanto antes dessa situação calamitosa.

Por fim, esperamos que todas as doações cheguem de fato às pessoas que precisam de ajuda, para que sejam uma fonte de energia que mantenha sempre acesa a chama da esperança.