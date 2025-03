Editorial: Fraternidade e Ecologia Integral

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançou nesta quarta-feira, 5, a Campanha de Fraternidade 2025. Neste ano, o debate proposto para o período da Quaresma traz o tema: “Fraternidade e Ecologia Integral” e o lema “Deus viu que tudo era muito bom”, uma referência ao texto de Gênesis que fala da Criação.

Em 2025, o texto-base da campanha afirma que seu objetivo é propor uma espécie de conversão ecológica, chamando os cristãos a se sentirem parte do meio ambiente e a cuidar dele, como verdadeiros guardiões. A campanha convida as pessoas a louvar a beleza da Criação, explorar a ecologia, valorizar os aspectos da vida, cuidar e administrar o meio ambiente.

“O objetivo geral da campanha é promover, em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental, um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da Terra”, informou a CNBB, em nota.

O tema escolhido em 2025 nos leva à reflexão sobre como estamos tratando o meio ambiente. A campanha que começou agora é um pouco diferente dos temas que costumam ser tratados pela igreja, geralmente voltada a temas humanitários, como a fome, mas a preocupação com a ecologia é extremamente necessária.

Fenômenos climáticos extremos já fazem parte do nosso dia a dia. O mês passado, por exemplo, foi o mais quente em dez anos em Brusque, com uma sensação de calor e abafamento fora da normalidade.

As chuvas intensas, que assolam a região e causam alagamentos, também estão tomando proporções anormais. Em novembro de 2023 e abril de 2024, por exemplo, foram quebrados os recordes históricos de chuva para o mês, com precipitações acima de 500 milímetros.

A preocupação ambiental, que já é grande no município, construído em volta do rio, torna-se ainda mais importante agora, em que eventos climáticos adversos parecem se tornar cada vez mais comuns.

Precisamos olhar com lupa para cada pequena atitude do dia a dia, assim como para as grandes decisões de governantes e empresas, e verificar se estão contribuindo para a manutenção do meio ambiente da forma como ele foi concebido, ou se estamos colaborando para sua deterioração.

Dessa forma, a igreja católica foi assertiva na escolha do tema, que é uma preocupação mundial. Muitas pessoas podem pensar que os problemas climáticos são uma realidade distante, mas os fenômenos recentes de calor e chuva extremos, dois exemplos entre tantos outros que assolam a nossa cidade, mostram que Brusque está inserida neste contexto.

Estamos sofrendo com o clima, e a tendência é de que eventos adversos continuem a acontecer. Por isso, é salutar que todos, independente de serem católicos ou não, se engajem na campanha e olhem para a natureza, observe o que estamos fazendo, para onde estamos indo e qual planeta queremos para o futuro.