Editorial: Novos ares

No mês de março, no dia 5, teve inicio a Quaresma, período de 40 dias, o qual para os cristãos serve como preparação para a Páscoa. Em 2025, a Quaresma vai até o dia 17 de abril, antes da celebração da Quinta-feira Santa. Após a Quinta-feira Santa, tem início um novo período, o chamado tríduo pascal, que compreende a Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia e o Domingo de Páscoa. Trata de um tempo de penitência, jejum, oração e caridade.

Brusque é uma cidade em que a maioria da população é adepta de religiões cristãs, e tem esse período como um tempo de reflexão, de repensar os caminhos a serem seguidos. Além disso, muitas pessoas também aderem às penitências autoimpostas.

É comum, neste período, vermos amigos ou conhecidos que deixam de consumir bebidas alcoólicas ou comer doces, por exemplo, durante os 40 dias da Quaresma. Também é comum que as pessoas reservem mais tempo para as orações e as caminhadas e peregrinações, que se intensificam a partir desta época.

Paralelamente, está sendo iniciada a programação oficial da Páscoa, com atividades desenvolvidas pela prefeitura e também por entidades de classe.

A Ostern Brusque 2025, a tradicional programação de Páscoa da cidade, terá sua abertura oficial nesta sexta-feira, 4, às 20h, na praça Barão de Schneeburg. Com o tema “Ostern Brusque: Uma Aventura em Busca dos Ovos de Páscoa”, o evento promete encantar o público com uma programação recheada de novidades, que se estende até o dia 19 de abril.

O Sábado Fácil, evento promovido pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), também será especial, com atividades relacionadas à Páscoa. A tradicional caça aos ovos do coelho da Páscoa, que encanta crianças e adultos, será realizada no sábado, 12 de de abril, entre outras atrações praticamente diárias na cidade.

Além disso, começaram também as tradicionais peregrinações. Na semana passada, foi realizada a caminhada penitencial promovida pelo Setor da Juventude da paróquia São Luís Gonzaga, que reuniu mais de 350 peregrinos que percorreram quase 20 quilômetros rumo ao Santuário de Santa Paulina, em Nova Trento.

Novas caminhadas devem ser realizadas, culminando com a grande peregrinação realizada durante a Sexta-feira Santa, quando milhares de pessoas vão ao santuário de Santa Paulina das mais variadas formas: a pé, de bicicleta, e até mesmo a cavalo.

Essa programação vasta tende a intensificar ainda mais as comemorações, aumentando o engajamento da comunidade nas atividades.

Para além da questão religiosa, o período de Quaresma tem uma grande influência cultural em Brusque e região, está enraizado nos hábitos da população. Com atividades para todos os gostos, é um período repleto de significados, em que, por meio da reflexão, a população aproveite para se desenvolver e melhorar como ser humano.