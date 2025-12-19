Editorial: Novos e velhos pedidos

Todo ano, milhões de pessoas mundo afora fazem, nesta época do ano, seus pedidos ao Papai Noel. Para a maioria das crianças, ele existe e é capaz de trazer, na noite do dia 24 de dezembro, os presentes que lhe forem solicitados.

Para os adultos, o Papai Noel é mais uma figura projetada: pedimos a ele o que queremos para o próximo ano. Alguns desses pedidos dependem de fatores externos; outros, podem ser alcançados pelo nosso próprio esforço.

Dessa forma, o jornal O Município não poderia ficar de fora, e preparou uma lista de pedidos ao bom velhinho que não são individuais, mas coletivos, e podem transformar Brusque e região para melhor.

Um dos primeiros pedidos é que as obras na avenida Primeiro de Maio, que já duram dois anos, não se estendam além do necessário, e que os prazos sejam devidamente cumpridos. O tráfego na região já é naturalmente congestionado, e os bloqueios, embora necessários, prejudicam severamente moradores e comerciantes da região.

Por falar em obra, pedimos também que haja celeridade no processo iniciado no TCE-SC para avaliar o edital da barragem de Botuverá. Que o órgão e o governo do estado identifiquem logo o que precisa ser alterado para que a obra possa ser, de fato, contratada e executada, depois de mais de uma década de espera.

Ainda no campo da infraestrutura, que o governo do estado consiga manter o ritmo e concluir o mais rápido possível a obra do novo trevo da rodovia Antônio Heil com a BR-101, outro ponto de estrangulamento do tráfego, que prejudica também o escoamento da produção em direção ao litoral.

Pedimos ao Papai Noel, também, mais compaixão. O ano de 2025 registrou número alarmantes de denúncias e casos de tortura e crueldade contra os animais. Que o bom velhinho possa incutir na cabeça da população valores humanitários que façam reduzir essas estatísticas em 2026.

Aliás, o próximo ano é de eleição, e em relação a isso temos dois pedidos ao Papai Noel.

O primeiro deles é que haja consenso entre candidatos do mesmo espectro político, para que Brusque consiga ter mais candidaturas viáveis na eleição para deputado federal e estadual.

O segundo é contra o extremismo: que embora os ânimos sempre sejam acirrados em época de eleição presidencial, as pessoas não se deixem de pautar pelo respeito nas relações pessoais e profissionais: os políticos em Brasília, de qualquer lado, não estão preocupados se irmãos deixaram de se falar por causa deles, se amigos deixaram de se cumprimentar em virtude de desacordo ideológico.

Desejamos que as pessoas valorizem aqueles que estão próximos, em detrimento daqueles que, com palavras bonitas, tentam parecer próximos.

A lista poderia ser ainda mais longa, já que reivindicações não nos faltam, mas vamos encerrar por aqui, afinal, o Papai Noel tem outros milhares de pedidos para anotar e atender. Desejamos a todos um bom Natal e bom ano novo, e prometemos retornar em 2026 com o fôlego renovado para manter a população bem informada todos os dias.