Editorial: Os sabores de Brusque

A cidade de Brusque sempre teve uma grande tradição na gastronomia, que há cerca de 40 anos deu origem a uma festa que se tornaria um marco da cidade: a Fenarreco. Apresentar a cultura gastronômica do município era um dos objetivos que estava na gênese da festa mas, com o tempo, essa tradição foi desvirtuada.

Com o passar dos anos, abriu-se um leque de opções gastronômicas que majoritariamente não fazem parte dos sabores tradicionais do município. Por questão de formulação de editais muito amplos, com abertura para todo o Brasil, a festa passou a encorpar uma gama de estabelecimentos de fora da cidade, não habituados aos sabores típicos de Brusque.

Neste ano, essa inconsistência está sendo corrigida. A organização da Fenarreco criou convênios com o setor empresarial, especificamente com o Núcleo de Gastronomia da Associação Empresarial de Brusque (Acibr), em um modelo no qual efetivamente as empresas de Brusque que fossem contempladas nos editais, e pudessem servir pratos locais na festa.

Este foi um primeiro grande avanço que a Fenarreco terá neste ano: resgatar a gastronomia local e propiciar que empresas locais tenham resultados financeiros vendendo os seus produtos na festa, que é frequentada por milhares de pessoas, e se torna uma vitrine, inclusive, para fidelização de clientes.

O segundo grande avanço da organização foi valorizar as excelentes cervejarias locais, que inclusive são premiadas em eventos estaduais e nacionais. Elas têm uma qualidade de produção superior e precisam ser valorizadas no principal evento da cidade.

Neste ano, por meio de convênio entre a prefeitura e a cooperativa cervejeira (Cocersul), pela primeira vez todas as cervejarias serão de Brusque na Fenarreco, o que também representa uma grande conquista para o setor produtivo local.

Na última semana, tivemos uma prévia dos sabores que estarão disponíveis na Fenarreco, com a realização do Temperô na Praça, em sua edição com pratos germânicos. O evento, realizado na praça Sesquicentenário, foi um sucesso total, dando aos consumidores um gostinho dos sabores que serão servidos em outubro.

Dessa forma, a linha que está se traçando para a próxima Fenarreco é positiva, pela valorização da gastronomia local e também das cervejarias, já que o chope é o carro-chefe do evento.

Com isso, a Fenarreco pode ter novamente a cara da nossa cultura, em vez de uma cara importada. Isso valoriza a festa, a cidade, a gastronomia e os empreendedores locais, mostrando para o Brasil os sabores de Brusque.