Editorial: Parcerias de sucesso

Mais uma vez, Brusque e região deram exemplo de como pode ser benéfico e frutífero para a população a boa relação institucional entre os poderes constituídos e a sociedade civil organizada. Ficou claro que, quando todos se unem em prol de algum objetivo em comum e envidam esforços para realizá-lo, a tendência é que a meta seja alcançada.

Tivemos, nos últimos dias, dois exemplos da eficiência dessa união entre o setor público e o privado. O primeiro deles foi a inauguração da nova sede da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque. Havia uma necessidade latente de uma ampliação e melhoria da capacidade de atendimento da unidade, que é responsável pela investigação de crimes graves praticados em Brusque.

Para viabilizar, diversos agentes entraram em ação. A Prefeitura de Brusque cedeu a área para a implantação da delegacia. A Associação Empresarial de Brusque (Acibr) e empresários da cidade também se envolveram, financiando o mobiliário para equipar a nova sede.

Com isso, o objetivo final foi alcançado: uma delegacia muito bem localizada, na área central do município, com estrutura de primeira linha para atender a população, que na maior parte das vezes em que comparece ao local está em um momento de fragilidade, por ter sido recentemente vítima de um crime.

Além disso, sua localização melhora a segurança para um dos principais pontos de lazer do município, que é a praça Sesquicentenário. A presença da delegacia no local afasta os maus elementos que porventura poderiam ocupar um espaço feito para o lazer das famílias.

O segundo exemplo ocorreu no domingo passado, com a inauguração do novo complexo do Sesc em Guabiruba. Na mesma linha do que ocorreu com a DIC de Brusque, esse feito só pôde ser realizado com a colaboração de diferentes poderes e entidades.

O terreno foi doado pela Prefeitura de Guabiruba, e o investimento para a construção foi da Fecomércio SC. Houve ainda atuações decisivas para viabilizar a obra, como do presidente do Sindilojas de Brusque, Marcelo Gevaerd, e do empresário Ivan Tridapalli, o Vavá. O complexo é de tamanha importância para a comunidade que, recém inaugurado, já está com os horários de todas as quadras esportivas reservados.

Além disso, foi um projeto que teve continuidade e adesão apesar da troca de gestão em Guabiruba, iniciando no governo Matias Kohler e terminando no de Valmir Zirke.

Essa sinergia de continuidade foi fundamental para que o complexo saísse do papel. As obras no Brasil não acontecem da noite para o dia e, por isso, é fundamental que os sucessores, tanto na gestão das entidades quanto nas prefeituras, tenham a iniciativa de manter os projetos iniciados por seus antecessores.

Tanto na entrega da delegacia como da unidade do Sesc, todas as barreiras financeiras e burocráticas foram vencidas por meio da união dos atores envolvidos. Os prazos, os recursos necessários e a alternância de poder não foram obstáculos capazes de frear o desenvolvimento das ações.

São dois exemplos de que, quando a sociedade se organiza para solicitar apoio ao poder público, e os agentes públicos correspondem a essa movimentação, as boas coisas podem sair do papel e melhorar ainda mais a qualidade de vida e o bem estar da população.