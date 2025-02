Editorial: Procuram-se pichadores

Na semana passada, o jornal O Município publicou a reportagem “Procuram-se pichadores”, a qual tratou de uma proposta da Prefeitura de Brusque, que visa estimular que a população denuncie e ajude a identificar os responsáveis por pichações no município.

Isso, de acordo com o prefeito André Vechi, seria feito pela oferta de recompensa para quem denunciar e ajudar a identificar os pichadores. A recompensa pode chegar a R$ 1 mil, que corresponde a 20% da multa que seria aplicada aos responsáveis por pichações, de R$ 5 mil.

Este não é um tema novo do debate público de Brusque. No ano passado, a Câmara de Brusque aprovou uma lei que regulamentava o grafite, mas a proposta acabou sendo revogada devido às polêmicas suscitadas. Diversas opiniões indicavam que, ao regulamentar o grafite, a lei dava carta branca para os pichadores agirem.

A lei foi fortemente combatida, inclusive pelo empresário Luciano Hang, que nesta semana publicou vídeo no qual mostra a capa do jornal O Município, e comemora a iniciativa do prefeito André Vechi de punir os pichadores. No ano passado, Hang encabeçou uma campanha contra a pichação, a qual foi fator determinante para a revogação da lei.

A relevância do tema é inquestionável. Todos queremos uma cidade bonita e sem poluição visual. A iniciativa, inclusive, vem ao encontro de outras ações no mesmo sentido, como a proposta, também divulgada pelo jornal O Município, de dar um prazo para que moradores consertem as calçadas em frente às suas residências.

Uma cidade limpa proporciona automaticamente mais qualidade de vida para a população residente. Em Brusque, o assunto é levado a sério, o que não é o mesmo caso de outras cidades, onde as regulamentações urbanísticas permitem a poluição visual desenfreada.

As pichações, em diversas cidades, vão surgindo e aumentando, fazendo parte da paisagem urbana sem que a população perceba, modificando o cenário de forma negativa.

Dessa forma, a iniciativa da prefeitura merece ser parabenizada, e desejamos que tenha uma boa repercussão na sociedade. Afinal, de nada adianta que o poder público tome a iniciativa se não houver apoio da população.

Que a proposta possa fazer com que as pichações cessem, e as que eventualmente ocorram sejam prontamente identificadas e os responsáveis punidos, para que possamos ter uma cidade sem as marcas que poluem de forma constante a paisagem urbana de Brusque.