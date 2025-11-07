Editorial: Solução coletiva

Na semana passada, o jornal O Município publicou reportagem que trata da quantidade de materiais encontrados nos bueiros de Brusque pelas equipes de limpeza urbana e manutenção. Também conhecidos como bocas de lobo, os equipamentos são essenciais para o escoamento da água da chuva e, consequentemente, para a prevenção de cheias.

No entanto, esse trabalho é dificultado pela falta de colaboração da comunidade. Conforme relatado na reportagem, tem sido comum que os funcionários encontrem “surpresas” dentro dos bueiros: garrafas plásticas, bolas, entulhos e até ventiladores.

Esse conjunto de descartes indevidos contribui diretamente para os alagamentos que, em época de chuva, castigam a região e incomodam moradores, comerciantes e a administração.

O poder público deve ser cobrado a fazer a sua parte, instalando os equipamentos de drenagem urbana nos locais e quantidades adequados, mas a realidade é que, para funcionar corretamente, o sistema de drenagem e escoamento pluvial depende da colaboração da população.

A Secretaria de Obras tem uma programação semanal de desobstrução das bocas de lobo, e faz a retirada de objetos inadequados que obstruem a passagem da água.

Mas cada objeto indevido inserido no sistema reduz um pouco mais a capacidade de escoamento, diminui a vazão e, no momento em que a chuva vem forte, transforma em alagamento o que poderia ser apenas algumas poças de água esparsas.

Trata-se, portanto, de uma responsabilidade coletiva. A administração pública pode programar a manutenção, limpar galerias e monitorar pontos críticos, mas não pode vigiar cada calçada, cada descarte irregular, cada objeto que termina dentro da boca de lobo.

Em Brusque, a topografia já é desfavorável ao escoamento das águas, e a cidade depende de galerias e bueiros desassoreados para minimizar o impacto das cheias. Portanto, é imprescindível que cada cidadão se conscientize de sua responsabilidade, faça a sua parte e contribua para manter a cidade livre de alagamentos evitáveis.

Se cada morador de Brusque fizer sua parte, teremos com certeza uma cidade mais resiliente às chuvas, e com menor impacto das cheias.