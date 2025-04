Editorial: Unidade de saúde e de intrigas

Esta semana foi marcada por movimentações relacionadas ao investimento da prefeitura no novo posto de saúde no Centro, especificamente no loteamento Schaeffer, uma área nobre na cidade.

A ideia de fazer o posto de saúde no local foi justificada pela necessidade de aproveitar recursos disponibilizados pelo governo federal. Caso não o fizesse, a prefeitura corria o risco de perder o recurso e, por isso, decidiu escolher o terreno, segundo o prefeito André Vechi, o mais viável entre os disponíveis. A prefeitura alega, ainda, que há uma demanda de 15 mil pessoas a serem atendidas pelo SUS no Centro da cidade.

Do outro lado, moradores do loteamento Schaeffer são contrários à construção da unidade, com ativismo constante para que o posto não seja implantado no local. primeiramente alegaram questões ambientais, que o local é uma área verde, destinada à preservação. Também alegaram falta de infraestrutura na área, como a ausência de transporte coletivo, por exemplo.

Mas, na realidade, o principal motivo é que os moradores não querem um posto de saúde na vizinhança, uma das áreas mais nobres do município, onde moram ex-prefeitos, ex-juízes e empresários consolidados.

Isso se tornou uma queda de braço perante a opinião pública, e também uma guerra política. Alguns dos moradores da área exerceram cargos públicos e participaram de disputas eleitorais, inclusive em cenário de oposição ao atual prefeito.

Independente da discussão sobre a necessidade ou não de um posto de saúde no local, o que parece é que está sendo criada uma celeuma desnecessária. Primeiro porque uma UBS não é uma estrutura que terá grande impacto nos seus arredores, já que atua apenas em atendimentos básicos, ou seja, não é comum que haja grande movimentação de pessoas ou veículos.

Um exemplo disso é a UBS do bairro Jardim Maluche, também instalada em área considerada nobre, e da qual não se registra qualquer reclamação por parte da vizinhança. Todos os bairros da cidade têm seus postos de saúde para atendimento à população, e não há registro de que a presença neste ou naquele local desagrade dos moradores.

É inusitado o fato de uma administração querer fazer um posto de saúde, e os moradores da área atendida serem contrários. Em diversos municípios há uma briga para instalação de postos, com os moradores disputando que seja instalado em seu bairro.

Aqui está sendo o contrário: parte dos moradores não quer a instalação, como se fosse algo prejudicial ao seu bem estar.

Como a prefeitura tem a prerrogativa de instalar a UBS onde entender mais conveniente, a celeuma se tornou inclusive judicial, com 14 moradores assinando uma ação popular, na qual se pede a proibição da construção da UBS no local. A ação, inclusive, foi peticionada pelo ex-procurador-geral do município. Edson Ristow.

A Justiça, no entanto, inicialmente negou o pedido, sob o argumento de que, a princípio, a necessidade da construção de uma UBS se sobrepõe ao interesse dos moradores de que o local seja mantido como uma área verde.

Outros fatos curiosos também rondam esse caso: primeiramente, o furto da placa indicando a construção, cometido por um morador – o qual, ao que parece, supôs que se a placa fosse arrancada a obra não seria realizada.

Há também movimentação de moradores para instalar uma outra placa no local, denominando a área verde como “Doutor Nica”, um proeminente médico do município. A intenção é estabelecer o local como área verde oficialmente, para tentar barrar os planos de construção da UBS.

Dessa forma, com intensas movimentações, o assunto dominou os bastidores da cidade na última semana. Agora, aguardamos os próximos capítulos, já que a obra deve começar na segunda-feira, com o governo irredutível em sua decisão, e os moradores do loteamento ainda tentando levar a UBS para outro lugar.