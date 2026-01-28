Aluno Nota 10: Guabiruba reconhece estudantes destaques em noite de homenagens

Foto: Thiago Facchini/O Município

O prêmio Aluno Nota 10 foi entregue na noite desta quarta-feira, 28, na Câmara de Guabiruba. A homenagem é um reconhecimento da prefeitura e do Legislativo aos alunos que foram destaques no ano letivo de 2025.

Foram reconhecidos os estudantes Alice Gabriele Petroski, Catarina Loise Boos Martins, Arthur Pedro Wippel, Ana Vitória Caresia, Gustavo Gregorio Dalabeneta, Ariane Lanser Voss e Laura Cassol da Silva.

Três professoras receberam uma moção em alusão ao trabalho desenvolvido em prol do ensino no município. São elas: Catia Colzani Debatin, Margit Morsch e Tania Maria Schaeffer.

“Futuro da cidade”

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), elogiou os estudantes. Ele também aproveitou o momento para fazer anúncios referentes ao ano letivo de 2026. Divulgou que a maioria das escolas passaram por manutenção no período de férias e que os uniformes e materiais escolares estão a caminho.

“Quando falamos em educação, falamos sobre o futuro da cidade. Lá na frente, essas crianças irão substituir todos nós aqui. Queremos fazer com que a nossa educação seja reconhecida”, valoriza Zirke.

A secretária de Educação, Marcia Hochsprung Watanabe, destacou a importância do papel dos pais no aprendizado dos estudantes. Ela afirma que os alunos da rede municipal orgulham a cidade.

“Premiamos aqui os alunos que se esforçaram e que tem os pais como apoiadores. Essas notas perfeitas dependem de um conjunto de pessoas ao redor. Vocês nos orgulham muito. Que esta noite seja memorável”.

Por fim, o presidente da Câmara, Xande Pereira (PP), disse que o poder Legislativo valoriza o reconhecimento às pessoas que constroem Guabiruba diariamente. O vereador tratou o papel do professor como a base de todas as profissões.

“Iniciamos os trabalhos legislativos de 2026 com o pé direito, com alegria e reconhecimento aos nossos alunos que tiveram êxito durante o ano estudantil. Todo médico, cientista e engenheiro teve um professor. Temos aqui um dever de reconhecer aqueles que fazem por Guabiruba”.