Apenas 37% das escolas públicas do Brasil têm participação da comunidade na escolha de diretores

Comunidade excluída

O Anuário da Educação Básica 2025 aponta que apenas 37% das escolas públicas brasileiras têm participação da comunidade na escolha de seus diretores. Assim, um terço dos gestores é indicado pelo Executivo, e não raro atendendo interesses político-partidários. Atualmente, a participação comunitária na escolha de diretores é majoritária nas redes públicas em apenas sete Estados: Rio Grande do Sul (50,2%), SC (51,6%), Mato Grosso do Sul (52,4%), Paraná (61,4%), Acre (66,5%), Rio de Janeiro (68,2%) e Distrito Federal (90,3%).

6 x 1

A Federação do Comércio de SC faz lobby sobre a bancada catarinense no Congresso, onde já atua forte sua confederação nacional, para brecar o possível fim da escala 6 x 1 na jornada de trabalho no Brasil. O posicionamento é claro: mudanças devem ser fruto de convenções e acordos coletivos, respeitando a realidade de cada setor. Diversos setores já praticam jornadas específicas, fruto de negociação coletiva, como é o caso da saúde com o modelo 12×36.

Escândalo

Uma das poucas boas ações do inqualificável ministro “supremo” Flávio Dino foi determinar um pente-fino sobre o repasse de emendas de congressistas para Organizações Não Governamentais, transferência turbinados nos últimos anos em valores bilionários. Levantamento do jornal “O Globo” mostra que o montante saltou 10 vezes desde 2019 e chegou ao recorde de R$ 1,7 bilhão em 2025, só para ONGs. Parte desse dinheiro foi destinado para estruturas controladas por familiares, ex-assessores e aliados. Um saque disfarçado. No levantamento não há nenhum caso envolvendo senadores ou deputados de SC.

Relacionamentos 1

SC assumiu a liderança no sul do Brasil no ranking dos chamados “relacionamentos sugar”, conforme a plataforma especializada MeuPatrocínio. O Estado passou de 777.532 usuários em 2023 para 990.826 em 2025, um crescimento de 27,4%, o maior da região. Florianópolis lidera o número de participantes da comunidade, com 233.073 usuários; depois vem Balneário Camboriú, 89.319; Blumenau, 59.814; Joinville, 50.409; e Itajaí, 33.807.

Relacionamentos 2

Nesses relacionamentos o homem maduro, bem-sucedido e generoso, buscauma relação leve, de experiências e cumplicidade. Envolve também homens e mulheres jovens, com ambição e independência, que valorizam relacionamentos com pessoas experientes e financeiramente estáveis. Ambos admiram um estilo de vida sofisticado e confortável.

Lixo do lixo 1

Com infinita capacidade para ser campeão do lixo multiplicado por lixo no que há de pior na televisão brasileira, o programa “Big Brother Brasil”, edição 2026, conquista espaços em toda mídia. Ontem, por exemplo, o destaque foi a explicação de um participante chamado Juliano Floss, de 21 anos, sobre por que faz xixi sentado: “É mais relaxante”.

Lixo do lixo 2

Nascido em Pinhalzinho, no oeste de SC, ganhou imenso destaque no TikTok graças às suas coreografias criativas para músicas de sucesso. Com quase 20 milhões de seguidores distribuídos nas redes sociais, segue compartilhando vídeos de dança, além de sua rotina.

Ironia

Horas antes de o governo estadual, em entrevista coletiva, anteontem, comemorar dados de 2025 apontando os menores índices de homicídios e roubos dos últimos 18 anos, SC apareceu na mídia nacional e internacional com as imagens de um bando de 14 jovens encapuzados invadindo uma concessionária de motos e realizando um furto cinematográfico em Itajaí.

Janja

A 10ª Vara Federal de Porto Alegre julgou improcedente o pedido de um advogado da capital gaúcha que pediu a anulação da concessão da Ordem do Mérito Cultural à primeira-dama Rosângela da Silva (Janja). O autor alegou que a concessão da honraria “ofende os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade”. Hum….

Babilônia

O Ministério Público Federal em SC apresentou recurso contra a decisão da Justiça Federal que negou liminar para obrigar a União e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a realizarem a recuperação, manutenção e conservação das vias marginais da BR-101 que passam pelo município de Barra Velha, no litoral norte. Ao negar a liminar, o juiz entendeu que as vias marginais não apresentam risco de danos para os usuários. Afirmou que as fotos apresentadas no processo demonstram que estão sendo feitos reparos nas vias. Freud entra nisso.