Brusque abre as inscrições do Transporte Universitário na próxima semana

As inscrições para o Transporte Universitário referente ao ano letivo de 2026 vão ser abertas na segunda-feira, 26. Inicialmente não estarão sendo abrangidos os cursos intensivos.

As inscrições poderão ser realizadas até dia 30, por meio do site da Prefeitura de Brusque. Todos os alunos, mesmo os com cadastro prévio, precisam fazer uma nova inscrição

No primeiro acesso, será necessário criar uma conta na plataforma Atende.net Brusque com os dados do aluno. Também será possível utilizar uma conta já ativa na plataforma em nome do aluno ou acessar por meio da conta Gov.br.

Após a finalização do cadastro, os dados serão analisados pelo setor de Transporte Universitário. Caso aprovado, será disponibilizado o aplicativo do Transporte Universitário, que permitirá o login, acesso à carteirinha digital e ao QR Code para utilização do transporte.

As vagas serão limitadas e preenchidas obedecendo à seguinte ordem de prioridade: