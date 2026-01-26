Colégio São Luiz inicia campanha de doação de material escolar, em Brusque

Foto: Vitória Rubik/Colégio São Luiz

O Colégio São Luiz inicia, nesta segunda-feira, 26, uma campanha de doação de material escolar. Todos os itens arrecadados até 13 de fevereiro serão destinados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque.

Podem ser doados materiais escolares novos ou usados, desde que estejam em bom estado. A preferência é por itens como folhas de papel A4, massinha de modelar, cola de silicone e papel canson.

A campanha integra o projeto Coração Aberto e Solidário e é aberta a pais, alunos, colaboradores do Colégio São Luiz e à comunidade em geral.

O assistente da Pastoral Escolar, Bryan Nahuel Cáceres Silva, destaca que a iniciativa vai além do aspecto educacional e reforça a formação humana dos estudantes.

“Com o projeto Coração Aberto e Solidário, convidamos os alunos a viverem, na prática, valores do Evangelho como a solidariedade, o amor fraterno e o serviço. Ao reconhecer as necessidades do próximo e responder com gestos concretos, cultivamos atitudes de empatia, compaixão e generosidade, ajudando-os a compreender que servir ao outro é também uma forma de expressar o amor de Deus e contribuir para uma sociedade mais justa e humana”, afirma.

As doações podem ser entregues na secretaria da instituição.