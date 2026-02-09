Conheça criança superdotada que impressiona educadores em Brusque

Caroline Morais e Mariana Beuting/O Município

Natural de Brusque, Heitor Torresani começou a demonstrar facilidade na aprendizagem ainda com 1 ano de idade. Atualmente, com 4, ele sabe todos os países do mundo e suas capitais, resolve contas de soma e subtração, lê sozinho, fala inglês, conhece todos os estados do Brasil e cada região, e agora começou a aprender a escrever.

Com o apoio da mãe, Pâmela Maiguel, de 33 anos, as altas habilidades e a superdotação foram sendo descobertas ao longo do tempo. A mãe conta que, antes de completar 1 ano, Heitor começou a falar inúmeras palavras. Quando estava com 1 ano e meio, a creche que frequentava chamou Pâmela para uma reunião.

Na reunião, explicaram o que observavam dentro da sala de aula. Heitor se mostrava acima da idade dele: já reconhecia números, contava, conhecia algumas formas geométricas, as cores, sabia as letras do alfabeto, inclusive o próprio nome, e que isso poderia ser sinal de autismo.

Com 2 anos, Heitor foi encaminhado para uma neuropediatra, que analisou o caso, realizou alguns testes e constatou que não se tratava de autismo, mas possivelmente de altas habilidades. No entanto, por ser muito novo, não era possível realizar o teste para confirmar o diagnóstico.

Altas habilidades

A mãe conta que seguiram normalmente, mas que passou a observá-lo mais em casa. Ela percebeu que Heitor só se interessava por brinquedos educativos, quebra-cabeças, letras, números e formas geométricas, e não por brinquedos considerados “normais” para uma criança da idade dele.

“Um dia, com 3 anos, ele saiu do banheiro, pegou um livro que tinha ganhado na creche e começou a ler sozinho. Eu não acreditei, porque nunca sentei para ensinar ele, e foi ali que percebi que ele não era uma criança igual às outras”, contou Pâmela.

Pâmela compartilhou que, quando Heitor começou no Infantil II, ele chorava para entrar na sala, dizendo que os amigos não sabiam nem falar e que ele queria ir para outra sala.

Posteriormente, a mãe decidiu conversar com a professora sobre o comportamento de Heitor. Ela relatou que o filho estava chorando, pois não queria mais permanecer na sala de aula e que, algumas vezes, fugia para a sala do pré. A professora relatou que elas não estavam sabendo como lidar com ele, pois nunca haviam tido um aluno com esse perfil.

Caroline Morais e Mariana Beuting/O Município

Acompanhamento profissional

Para compreender melhor o comportamento de Heitor, a mãe o levou a um psicólogo. O profissional indicou que ele realizasse acompanhamento com uma neuropsicopedagoga, que atende Heitor até hoje.

Na primeira conversa, a profissional explicou que, apesar de Heitor ser uma criança com superdotação e altas habilidades, o emocional ainda era compatível com a idade, e, por isso, ele não compreendia algumas situações vividas em sala de aula, como a convivência com os amigos.

“Eu sempre percebi que o Heitor tinha muita facilidade em aprender, ele memorizava tudo muito fácil e sempre teve muita dificuldade de se enturmar com as crianças da idade dele, ele prefere estar com os mais velhos”, contou Pâmela.

A neuropsicopedagoga segue acompanhando o caso e aguardando Heitor atingir a idade correta para a realização do teste de QI, já que ainda é considerado muito novo.

A mãe conta que o pedido de Heitor para o Natal foi um mapa-múndi e um globo, que ele usa para ver os países que estuda. “Hoje eu, como mãe, queria que existissem escolas e profissionais preparados para essas crianças”, finalizou.