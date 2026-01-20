Curso gratuito de tecnologia abre 25 vagas em Brusque

Divulgação

O Entra21, programa gratuito de capacitação profissional em tecnologia, completa em 2026 a sua vigésima edição e abre novas turmas para oito municípios de Santa Catarina, com 25 vagas para Brusque.

As inscrições acontecem de forma online, no site Entra21, com prazo até o dia 17 de fevereiro.

Para concorrer, basta ter mais de 16 anos, sem limite de idade, estar cursando ou ter concluído o ensino médio e possuir interesse em tecnologia. Serão 25 vagas para Brusque, com aulas focadas em diversas linguagens de programação, além de desenvolvimento de habilidades profissionais.

As aulas iniciam em março, com duração de cerca de seis meses. São 480 horas de estudos, divididas em atuação técnica, inglês e desenvolvimento de habilidades profissionais.

As turmas serão focadas nas linguagens de programação Java, C#, aplicações web, inteligência artificial, Python para inteligência artificial, front-end e Power BI, além dos focos em suporte em tecnologia da informação, mídias digitais, vendas de software e desenvolvimento de games.

O projeto, que iniciou há 20 anos, em Blumenau, e desde 2022 expandiu para todo o estado catarinense, já formou mais de 9 mil pessoas.

As vagas desta edição somam 500, distribuídas em oito municípios, Blumenau, com 300 vagas, Gaspar, Brusque, Indaial, Itajaí, Balneário Camboriú, Rio do Sul e Timbó, com 25 vagas para cada cidade.

“Um diferencial do programa é que, além da capacitação técnica, preparamos os profissionais para o mercado, com o desenvolvimento de habilidades comportamentais e ainda no idioma inglês”, diz Cesar Griebeler, presidente da Blusoft e da Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), responsável pelo desenvolvimento do Entra21.

Atualmente, Santa Catarina tem mais de 29 mil empresas de tecnologia, que respondem por 7,75% do PIB do estado. São mais de 100 mil trabalhadores e as projeções da Acate indicam que serão abertas mais 100 mil oportunidades até 2027.