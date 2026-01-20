Cursos gratuitos criam oportunidades de desenvolvimento do turismo em Guabiruba
Confira quais são e como se cadastrar
A Prefeitura de Guabiruba informa que diversas instituições nacionais estão disponibilizando cursos gratuitos e online com qualificação profissional na área de turismo para quem deseja aprimorar seus conhecimentos ou iniciar uma nova trajetória na área.
As formações abrangem temas como atendimento ao turista, gestão e hospitalidade, cultura, turismo cultural, roteirização, marketing, além de conteúdos introdutórios para iniciantes.
A modalidade virtual possibilita que os participantes estudem no próprio ritmo e sem sair de casa, tornando o acesso ao conhecimento ainda mais democrático.
Plataformas que oferecem capacitações gratuitas
- Sebrae – Qualidade no Atendimento ao Turista: Curso com foco na excelência no acolhimento e experiência do visitante.
- Aprenda Mais (MEC) – Turismo, Hospitalidade e Lazer: Plataforma do Ministério da Educação com cursos estruturados por especialistas.
- Sebrae – Atrativos Turísticos: Conteúdo voltado à valorização e apresentação dos atrativos locais.
- Prime Cursos – Turismo Cultural: Formação que aborda o papel da cultura na construção de produtos turísticos.
- Ginead – Introdução a Viagem e Turismo: Curso básico indicado para quem deseja iniciar no setor.
- Senar – Cursos em Turismo e áreas relacionadas: Diversas capacitações voltadas ao desenvolvimento rural e turístico.
Segundo a Prefeitura de Guabiruba, essas iniciativas contribuem diretamente para elevar a qualidade dos serviços prestados, valorizar os atrativos regionais e ampliar as oportunidades de trabalho, consolidando o turismo como importante motor de desenvolvimento econômico e social.