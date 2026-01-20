Cursos gratuitos criam oportunidades de desenvolvimento do turismo em Guabiruba

Prefeitura de Guabiruba/Divulgação

A Prefeitura de Guabiruba informa que diversas instituições nacionais estão disponibilizando cursos gratuitos e online com qualificação profissional na área de turismo para quem deseja aprimorar seus conhecimentos ou iniciar uma nova trajetória na área.

As formações abrangem temas como atendimento ao turista, gestão e hospitalidade, cultura, turismo cultural, roteirização, marketing, além de conteúdos introdutórios para iniciantes.

A modalidade virtual possibilita que os participantes estudem no próprio ritmo e sem sair de casa, tornando o acesso ao conhecimento ainda mais democrático.

Siga-nos nas redes sociais

















Plataformas que oferecem capacitações gratuitas

Segundo a Prefeitura de Guabiruba, essas iniciativas contribuem diretamente para elevar a qualidade dos serviços prestados, valorizar os atrativos regionais e ampliar as oportunidades de trabalho, consolidando o turismo como importante motor de desenvolvimento econômico e social.