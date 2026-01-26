Ir para o conteúdo

Educação de Guabiruba avança com obras, investimentos e foco na aprendizagem

Rede municipal foi fortalecida em 2025 e inicia 2026 com ações e obras em andamento

Troca de telhado da EBMP Anna Othilia Schlindwein

Enquanto o calendário vira e a rotina das escolas dá uma pausa, a educação de Guabiruba segue em movimento. 

O último ano foi de avanços consistentes e planejamento contínuo, com investimentos em obras, tecnologia, inclusão e valorização dos profissionais. Ações que já fazem parte do dia a dia das unidades de ensino e que continuam em andamento neste início de 2026.

Avanços que marcaram 2025

O ano de 2025 foi de transformação nas unidades de ensino. As melhorias estruturais e pedagógicas tiveram como prioridade criar espaços mais seguros, modernos e acolhedores, fortalecendo a rotina escolar e preparando a rede municipal para seguir avançando.

Conheça as principais ações realizadas no último ano:

  • Troca de telhados e reformas em escolas municipais;
  • Melhoria das cozinhas escolares, garantindo mais qualidade na alimentação.
  • Pintura e revitalização de unidades de ensino;
  • Conclusão de quadra esportiva e qualificação dos espaços de lazer;
  • Cobertura de parques infantis, ampliando a segurança das crianças;
  • Início da construção da nova Escola de Educação Infantil Ida Silva;
  • Compra de terreno para futuras ampliações da rede.

No campo pedagógico, Guabiruba também avançou:

  • Escolas equipadas com telas interativas e notebooks;
  • Implantação da BNCC com foco em computação;
  • Reestruturação do Programa de Apoio Pedagógico;
  • Projeto Inclusão para Todos, com professores de suporte em sala;
  • Capacitações em Educação Especial, saúde mental e recomposição da aprendizagem;
  • Destaque estadual na alfabetização, com segundo lugar no programa Alfabetiza SC;
  • Valorização financeira dos diretores escolares.

Para o prefeito Valmir Zirke, cuidar da educação é pensar além do presente. “Quando a gente melhora a estrutura das escolas e fortalece o trabalho pedagógico, está investindo diretamente no futuro de Guabiruba”.

Setor segue avançando em 2026

O novo ciclo começa com ações práticas e investimentos que reforçam a rede municipal de ensino, ampliam o atendimento às famílias e garantem que o trabalho continue avançando, mesmo fora do calendário tradicional das aulas.

Continuidade da construção da Creche Ida Silva Debatin

Conheça as principais ações previstas para este ano:

  • Continuidade da construção da Creche Ida Silva Debatin, ampliando vagas na educação infantil;
  • Pintura e revitalização de escolas e centros de educação infantil;
  • Reparos estruturais em unidades da rede;
  • Adequação das caixas d’água, garantindo abastecimento adequado;
  • Reforma total da EM Cesário Régis, com entrega prevista para dezembro, atendendo crianças de 4 e 5 anos.

Na área pedagógica, o foco permanece na aprendizagem e na inovação:

  • Início do ano letivo com equipes completas em todas as escolas;
  • Capacitação em tecnologia para professores e monitores;
  • Investimento em materiais pedagógicos e metodologias ativas;
  • Aplicação de avaliações diagnósticas para acompanhar o desenvolvimento dos alunos;
  • Implantação de atividades pré-letoras na pré-escola;
  • Incentivo à agricultura familiar, aproximando a escola da comunidade local.

Mesmo fora do período letivo, o trabalho na área da educação segue em ritmo intenso. Desde o início do ano, a secretária de Educação, Marcia Hochsprung Watanabe, e o diretor de Educação, André Luis Potiolli, destacam que as ações vão além das obras mais visíveis e envolvem planejamento contínuo e cuidado direto com a aprendizagem dos estudantes. Segundo eles, cada iniciativa adotada tem impacto direto no cotidiano das escolas. “Cada investimento tem reflexo direto na sala de aula. Nosso foco é garantir aprendizagem, inclusão e um ambiente escolar cada vez mais qualificado”.