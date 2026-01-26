Educação de Guabiruba avança com obras, investimentos e foco na aprendizagem

Troca de telhado da EBMP Anna Othilia Schlindwein

Enquanto o calendário vira e a rotina das escolas dá uma pausa, a educação de Guabiruba segue em movimento.

O último ano foi de avanços consistentes e planejamento contínuo, com investimentos em obras, tecnologia, inclusão e valorização dos profissionais. Ações que já fazem parte do dia a dia das unidades de ensino e que continuam em andamento neste início de 2026.

Avanços que marcaram 2025

O ano de 2025 foi de transformação nas unidades de ensino. As melhorias estruturais e pedagógicas tiveram como prioridade criar espaços mais seguros, modernos e acolhedores, fortalecendo a rotina escolar e preparando a rede municipal para seguir avançando.

Conheça as principais ações realizadas no último ano:

Troca de telhados e reformas em escolas municipais;

Melhoria das cozinhas escolares, garantindo mais qualidade na alimentação.

Pintura e revitalização de unidades de ensino;

Conclusão de quadra esportiva e qualificação dos espaços de lazer;

Cobertura de parques infantis, ampliando a segurança das crianças;

Início da construção da nova Escola de Educação Infantil Ida Silva;

Compra de terreno para futuras ampliações da rede.

No campo pedagógico, Guabiruba também avançou:

Escolas equipadas com telas interativas e notebooks;

Implantação da BNCC com foco em computação;

Reestruturação do Programa de Apoio Pedagógico;

Projeto Inclusão para Todos, com professores de suporte em sala;

Capacitações em Educação Especial, saúde mental e recomposição da aprendizagem;

Destaque estadual na alfabetização, com segundo lugar no programa Alfabetiza SC;

Valorização financeira dos diretores escolares.

Para o prefeito Valmir Zirke, cuidar da educação é pensar além do presente. “Quando a gente melhora a estrutura das escolas e fortalece o trabalho pedagógico, está investindo diretamente no futuro de Guabiruba”.

Setor segue avançando em 2026

O novo ciclo começa com ações práticas e investimentos que reforçam a rede municipal de ensino, ampliam o atendimento às famílias e garantem que o trabalho continue avançando, mesmo fora do calendário tradicional das aulas.

Continuidade da construção da Creche Ida Silva Debatin

Conheça as principais ações previstas para este ano:

Continuidade da construção da Creche Ida Silva Debatin, ampliando vagas na educação infantil;

Pintura e revitalização de escolas e centros de educação infantil;

Reparos estruturais em unidades da rede;

Adequação das caixas d’água, garantindo abastecimento adequado;

Reforma total da EM Cesário Régis, com entrega prevista para dezembro, atendendo crianças de 4 e 5 anos.

Na área pedagógica, o foco permanece na aprendizagem e na inovação:

Início do ano letivo com equipes completas em todas as escolas;

Capacitação em tecnologia para professores e monitores;

Investimento em materiais pedagógicos e metodologias ativas;

Aplicação de avaliações diagnósticas para acompanhar o desenvolvimento dos alunos;

Implantação de atividades pré-letoras na pré-escola;

Incentivo à agricultura familiar, aproximando a escola da comunidade local.

Mesmo fora do período letivo, o trabalho na área da educação segue em ritmo intenso. Desde o início do ano, a secretária de Educação, Marcia Hochsprung Watanabe, e o diretor de Educação, André Luis Potiolli, destacam que as ações vão além das obras mais visíveis e envolvem planejamento contínuo e cuidado direto com a aprendizagem dos estudantes. Segundo eles, cada iniciativa adotada tem impacto direto no cotidiano das escolas. “Cada investimento tem reflexo direto na sala de aula. Nosso foco é garantir aprendizagem, inclusão e um ambiente escolar cada vez mais qualificado”.