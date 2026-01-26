Educação de Guabiruba avança com obras, investimentos e foco na aprendizagem
Rede municipal foi fortalecida em 2025 e inicia 2026 com ações e obras em andamento
Enquanto o calendário vira e a rotina das escolas dá uma pausa, a educação de Guabiruba segue em movimento.
O último ano foi de avanços consistentes e planejamento contínuo, com investimentos em obras, tecnologia, inclusão e valorização dos profissionais. Ações que já fazem parte do dia a dia das unidades de ensino e que continuam em andamento neste início de 2026.
Avanços que marcaram 2025
O ano de 2025 foi de transformação nas unidades de ensino. As melhorias estruturais e pedagógicas tiveram como prioridade criar espaços mais seguros, modernos e acolhedores, fortalecendo a rotina escolar e preparando a rede municipal para seguir avançando.
Conheça as principais ações realizadas no último ano:
- Troca de telhados e reformas em escolas municipais;
- Melhoria das cozinhas escolares, garantindo mais qualidade na alimentação.
- Pintura e revitalização de unidades de ensino;
- Conclusão de quadra esportiva e qualificação dos espaços de lazer;
- Cobertura de parques infantis, ampliando a segurança das crianças;
- Início da construção da nova Escola de Educação Infantil Ida Silva;
- Compra de terreno para futuras ampliações da rede.
No campo pedagógico, Guabiruba também avançou:
- Escolas equipadas com telas interativas e notebooks;
- Implantação da BNCC com foco em computação;
- Reestruturação do Programa de Apoio Pedagógico;
- Projeto Inclusão para Todos, com professores de suporte em sala;
- Capacitações em Educação Especial, saúde mental e recomposição da aprendizagem;
- Destaque estadual na alfabetização, com segundo lugar no programa Alfabetiza SC;
- Valorização financeira dos diretores escolares.
Para o prefeito Valmir Zirke, cuidar da educação é pensar além do presente. “Quando a gente melhora a estrutura das escolas e fortalece o trabalho pedagógico, está investindo diretamente no futuro de Guabiruba”.
Setor segue avançando em 2026
O novo ciclo começa com ações práticas e investimentos que reforçam a rede municipal de ensino, ampliam o atendimento às famílias e garantem que o trabalho continue avançando, mesmo fora do calendário tradicional das aulas.
Conheça as principais ações previstas para este ano:
- Continuidade da construção da Creche Ida Silva Debatin, ampliando vagas na educação infantil;
- Pintura e revitalização de escolas e centros de educação infantil;
- Reparos estruturais em unidades da rede;
- Adequação das caixas d’água, garantindo abastecimento adequado;
- Reforma total da EM Cesário Régis, com entrega prevista para dezembro, atendendo crianças de 4 e 5 anos.
Na área pedagógica, o foco permanece na aprendizagem e na inovação:
- Início do ano letivo com equipes completas em todas as escolas;
- Capacitação em tecnologia para professores e monitores;
- Investimento em materiais pedagógicos e metodologias ativas;
- Aplicação de avaliações diagnósticas para acompanhar o desenvolvimento dos alunos;
- Implantação de atividades pré-letoras na pré-escola;
- Incentivo à agricultura familiar, aproximando a escola da comunidade local.
Mesmo fora do período letivo, o trabalho na área da educação segue em ritmo intenso. Desde o início do ano, a secretária de Educação, Marcia Hochsprung Watanabe, e o diretor de Educação, André Luis Potiolli, destacam que as ações vão além das obras mais visíveis e envolvem planejamento contínuo e cuidado direto com a aprendizagem dos estudantes. Segundo eles, cada iniciativa adotada tem impacto direto no cotidiano das escolas. “Cada investimento tem reflexo direto na sala de aula. Nosso foco é garantir aprendizagem, inclusão e um ambiente escolar cada vez mais qualificado”.