Estudantes do Colégio Cônsul participam de simulações da ONU em Harvard e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts

Dez estudantes do Colégio Cônsul embarcam nesta semana para os Estados Unidos, onde participam de simulações do Modelo das Nações Unidas (Model United Nations – MUN) nas universidades de Harvard, entre 29 de janeiro e 1º de fevereiro, e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), de 6 a 8 de fevereiro.

A competição reúne milhares de alunos de diferentes países e coloca os participantes no papel de diplomatas, responsáveis por debater e propor soluções para temas de relevância global.

A participação integra o Programa ONU desenvolvido pela escola e envolve uma preparação intensa, com estudos aprofundados, produção de documentos oficiais e treinamentos em língua inglesa.

Os estudantes representam países em comitês que simulam órgãos como a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, a Organização Mundial da Saúde e a Organização Mundial do Comércio.

Experiências que vão além do mundo acadêmico

Para o estudante Caio Melfi, a experiência vai além do aspecto acadêmico. Segundo ele, participar de simulações em universidades de referência mundial representa a concretização de um objetivo pessoal e coletivo.

“É uma oportunidade de estar em um ambiente de excelência, trocando experiências com estudantes do mundo inteiro e debatendo temas globais. A gente desenvolve habilidades como diplomacia, argumentação e pensamento crítico, que levamos para a vida fora das simulações”.

A estudante Laura Custin Saggiorato ressalta que a preparação exigiu dedicação intensa desde os primeiros dias. De acordo com ela, a rotina inclui finais de semana de estudo, aulas específicas sobre os temas, além da escrita e reescrita de documentos oficiais.

“Foi uma preparação exigente, mas necessária. Aprofundamos o estudo sobre o país representado, o tema discutido e as resoluções. Esse processo desenvolveu disciplina, comprometimento e trabalho em equipe, o que nos permite chegar confiantes para representar a delegação em um cenário internacional tão importante”.

Estudantes saindo para embarque

Envolvimento de professores

Responsável pela orientação linguística dos alunos, a professora de inglês do programa, Bruna Ellyn Baron, afirma que a preparação tem impacto direto no desenvolvimento crítico e argumentativo dos estudantes. Segundo ela, o contato com um ambiente de alto nível competitivo exige estudo constante e fortalece a confiança.

“No debate acadêmico, os alunos aprendem a ouvir, questionar, responder e lidar com desafios de forma diplomática. Isso contribui para o desenvolvimento do senso crítico e argumentativo, além do crescimento emocional”.

Já o professor responsável pelo Programa ONU, Reynaldo Monteiro Coimbra Neto, explica que o principal objetivo das simulações é desenvolver habilidades que vão além do conteúdo das aulas regulares.

Conforme ele, os estudantes atuam como diplomatas, negociando interesses nacionais e buscando soluções para problemas de repercussão global.

O professor destaca ainda a dimensão das competições internacionais. Em Harvard, o evento reúne cerca de quatro mil estudantes de quase 100 países, enquanto no MIT os debates têm foco em soluções com viés tecnológico.

“São duas das competições mais importantes do circuito mundial. Elas existem há mais de 100 anos e são fundamentais para desenvolver futuros líderes, negociadores e profissionais preparados para atuar em um mundo cada vez mais conectado”.

Colégio Cônsul Carlos Renaux

Endereço: Avenida Monte Castelo, 81, Centro 1, Brusque

Telefone: (47) 3351-1294

E-mail: colegioconsul@colegioconsul.com.br

Instagram: @colegioconsul