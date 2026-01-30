Fundação Cultural de Brusque abre inscrições para cursos da Escola de Artes

Prefeitura de Brusque

A Fundação Cultural de Brusque (FCB) abre, entre 9 e 16 de fevereiro, o período de inscrições para os cursos da Escola de Artes. A iniciativa é voltada a toda a comunidade interessada em iniciar ou dar continuidade à formação artística, em um ambiente organizado e preparado para o desenvolvimento criativo.

As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma on-line, por meio do site oficial da Fundação Cultural de Brusque, na aba “Cursos”.

Para quem não possui acesso à internet, a Fundação Cultural de Brusque disponibiliza computadores disponíveis na biblioteca Pública Ary Cabral.

São ofertados cursos de Bordado Livre, Desenho Realista, Pintura em Tela, Canto Popular, Contrabaixo, Guitarra (acima de 13 anos completos), Piano Clássico, Violão, Violão Básico, Teoria Musical, Teatro Infanto Juvenil, Teatro Adulto, além capoeira e coral infanto juvenil.

Após o período de inscrição a FCB entra em contato apenas com os classificados dentro do número de vagas disponíveis. Os demais ficam no Cadastro de Reserva por 2 semanas após o início das aulas.

O cadastro de reserva aceita até o dobro do número de vagas disponíveis. Ao atingir esse limite, as inscrições são encerradas automaticamente. Após o prazo de 2 semanas, o cadastro de reserva é zerado, a fim de manter a continuidade no aprendizado e gerar oportunidade a novos interessados nos próximos ciclos.

“O processo foi estruturado para ser simples e acessível, garantindo um acesso democrático às oportunidades oferecidas pela instituição”, explica o diretor-geral da Fundação Cultural, Igor Balbinot.

As vagas são preenchidas conforme a ordem de inscrição por turma, sem a realização de testes ou processos seletivos.

“Desde 2023, a Fundação Cultural de Brusque vem aprimorando o seu sistema de ensino, formalizando suas diretrizes através da Instrução Normativa 01/2025, que estabelece critérios claros para a organização, duração e formato dos cursos. O objetivo é assegurar uma formação artística consistente, segura e respeitosa ao tempo e à dedicação dos alunos”, destaca Igor.

Como parte das melhorias, a página da Escola de Artes no portal da Fundação Cultural foi totalmente reformulada. O novo espaço reúne informações detalhadas sobre as modalidades oferecidas e permite que o candidato acompanhe sua posição na lista de inscritos em tempo real, promovendo mais transparência e melhor atendimento ao público.

Confira abaixo os cursos ofertados pela Fundação Cultural de Brusque:

Artes Visuais:

Bordado Livre (acima de 12 anos completos)

Desenho Realista (acima de 18 anos completos)

Pintura em Tela (acima de 14 anos completos)

Música:

Canto Popular (acima de 16 anos completos)

Contrabaixo (acima de 14 anos completos

Guitarra (acima de 13 anos completos)

Piano Clássico (acima de 13 anos completos)

Violão (acima de 13 anos completos)

Violão Básico (acima de 13 anos completos)

Teoria Musical (acima de 13 anos completos)

Teatro:

Teatro Infanto Juvenil (de 10 a 16 anos)

Teatro Adulto (acima de 16 anos completos)

Formação continuada:

Capoeira

Coral Infanto Juvenil