Guabiruba abre inscrições para transporte universitário gratuito

Arquivo pessoal/O Município

As inscrições para o transporte universitário intermunicipal de Guabiruba para 2026 abriram nesta terça-feira, 13, e seguem até 23 de março. O cadastro engloba todas as instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), o Instituto Federal Catarinense (IFC) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Os interessados no benefício devem estar atentos aos editais. O cadastro deve ser realizado através deste formulário on-line para instituições de ensino superior, e para o transporte do IFC e Senai devem preencher outro formulário on-line.

Após o envio do formulário, devidamente preenchido, o interessado deverá buscar a carteirinha de transporte intermunicipal na Secretaria Municipal de Educação levando uma foto 3×4. Atendimento na rua José Dirschnabel, Edifício Anna Clara, número 67, segundo piso, das 8h às 12h e 13h30 às 17h.

O transporte universitário é gratuito para todos os estudantes matriculados em cursos superiores nas seguintes instituições: Unifebe, Uniasselvi, Senac, Furb, UFSC campus de Blumenau, Fameblu, Unicesumar, Univali e Uniavan. Também há o intermunicipal dedicado para o Instituto Federal Catarinense e o Senai.

Para mais informações, basta acessar o portal da Prefeitura de Guabiruba ou entrar em contato com a Secretaria de Educação pelo telefone (47) 3308-3102.