Zoobotânico de Brusque abre vagas para estágio em biologia; saiba como se inscrever

Prefeitura de Brusque/Divulgação

Nesta quarta-feira, 14, o Parque Zoobotânico de Brusque abriu vagas para estágio remunerado em biologia. As inscrições começam no dia 14 e vão até o dia 30 de janeiro.

As vagas são para estágios no período vespertino e os interessados devem se inscrever por meio deste formulário. O Zoobotânico enviará um e-mail aos candidatos selecionados.

Durante o programa, os estudantes poderão aprender e desenvolver habilidades em diferentes áreas da biologia, por meio da rotina prática do parque.

O Zoobotânico está localizado na Praça da Bandeira, no Centro, ao lado da Prefeitura, e funciona das 8h às 17h30, de terça-feira a domingo.

O ingresso custa R$ 5 para estudantes, professores e crianças de até 15 anos, e R$ 10 para adultos. A entrada é gratuita para crianças de até cinco anos, guias turísticos acompanhados de mais de 10 pessoas e motoristas de excursões.