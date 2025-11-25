Égua de Botuverá conquista título no campeonato nacional da raça

A égua Estrela Fundo do Curral da Pil, criada em sociedade por dois haras, entre eles o Haras Comandolli, de Botuverá, foi reservada campeã de marcha no Campeonato Brasileiro de Marcha (CBM) 2025. “Ela desbancou todas”, comemora Frank Onorio Comandolli, proprietário do Haras Comandolli.

Reservada campeã é, basicamente, a vice-campeã, ou seja, a segunda melhor colocada entre todas as competidoras daquela categoria. Apesar disso, é um título valorizado, sobretudo em competições grandes como o CBM.

Filha de Colifeu da AgroteXas e Helena do Conforto, Estrela Fundo do Curral da Pil vem acumulando resultados expressivos. Além do desempenho no CBM, a égua também foi reservada campeã de marcha na Exposição Brasileira de Belo Horizonte e reservada campeã de categoria na mesma mostra, na categoria égua júnior.

A Exposição Brasileira, realizada em Belo Horizonte entre 17 a 22 de novembro, contou com 780 animais inscritos, sendo 18 competidores na categoria de Estrela Fundo do Curral da Pil, quatro deles, inclusive, eram atuais campeões nacionais de 2025.

