As características do fenômeno El Niño devem perdurar ao longo de todo o verão de 2024, mantendo então sua influência nas condições climáticas em grande parte do Sul do Brasil.

Contudo, há indícios mais animadores no horizonte em relação à frequência das chuvas, que tanto causaram transtornos durante a primavera.

Em termos de temperaturas, surgem boas notícias à vista para os entusiastas do calor.

Abordando este tema e apresentando informações abrangentes, contamos com a expertise do meteorologista Leandro Puchalski.

Ele compartilhou detalhes significativos em um boletim, discutindo as projeções climáticas futuras. Para mais detalhes, confira a nota a seguir.

Super El Niño

Boletim: Leandro Puchalski

Durante o mês de novembro, registramos um aumento térmico superior a 2°C nas águas do oceano Pacífico ao longo da costa do Peru e do Equador.

Vale ressaltar que, se essa elevação anômala perdurar por várias semanas, poderemos então estar diante de um fenômeno de super El Niño, embora, a princípio, isso não pareça ser iminente.

El Niño com menos chuvas no verão

As características do El Niño irão persistir ao longo de todo o verão de 2024.

Provavelmente, a influência do fenômeno então diminuirá significativamente no fim do próximo outono, caminhando para uma neutralidade climática.

Uma informação crucial está relacionada a uma alteração no padrão de chuvas que temos observado em Santa Catarina durante a primavera.

Tudo indica que a próxima estação apresentará uma redução na frequência das precipitações em comparação com o registrado nos últimos meses.

Isso não implica que eventos intensos não ocorrerão mais no estado, mas há indícios de que a incidência diminuirá, permitindo períodos mais prolongados de sol.

Além disso, dados históricos sugerem que a influência do El Niño se destaca mais durante a primavera e menos durante o verão, o que representa uma boa notícia.

El Niño e as temperaturas no verão

No que diz respeito às temperaturas, trazemos boas informações para os entusiastas do calor.

Tudo indica que o verão de 2024 se desenhará de forma característica, prometendo ser uma estação marcada por temperaturas acima da média, com algumas ondas de calor impactando Santa Catarina.

Essa previsão aponta para um cenário favorável ao setor turístico do litoral catarinense.

Embora não possamos descartar a possibilidade de episódios mais amenos, de maneira geral, o calor deve ser a marca registrada da próxima estação.

É importante ressaltar que todas essas projeções apresentadas neste boletim também abrangem a região de Brusque.

Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

Previsão da terça-feira após anúncios

O tempo nesta terça-feira

O boletim divulgado por Puchalski amplia sua cobertura para incluir a previsão do tempo destinada a esta terça-feira, 12, na região de Brusque.

Conforme indicado pelo profissional, o sistema de umidade proveniente do mar, responsável pela garoa e chuvas ocasionais na segunda-feira, 11, está previsto para enfraquecer.

Isso implica em períodos mais prolongados de sol; no entanto, o especialista não descarta a possibilidade de eventos de precipitação fraca durante o dia, já que o sistema ainda deve trazer nuvens à costa catarinense, estendendo-se à região do vale do Itajaí.

No que diz respeito às temperaturas, as informações apontam para um aumento gradual nos termômetros, representando picos durante a tarde que facilmente podem superar a marca de 25 a 26°C, conforme indicado pelo meteorologista.

O tempo na madrugada

Avançando na cobertura editorial de hoje, focalizaremos o monitoramento das condições meteorológicas registradas durante a madrugada desta terça-feira no Vale do Itajaí, por meio da rede Groh Estações.

A tabela abaixo apresenta a análise das temperaturas mínimas destacadas imediatamente após o amanhecer (em vermelho).

Descubra também a distribuição e quantidade de chuva acumulada no período até as primeiras horas da manhã (em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando esta reportagem, convidamos você a apreciar as fotografias gentilmente compartilhadas pelos nossos leitores.

Essas imagens ilustram então o início da manhã desta terça-feira em cada local mencionado nas legendas.

Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

