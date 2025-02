“Ele segurou a criança pelo cabelo e iniciou os golpes”, delegado revela detalhes do caso da criança assassinada pelo pai em Brusque

Foi concluído o inquérito do caso da criança que foi assassinada pelo próprio pai no dia 30 de dezembro, no bairro Souza Cruz, em Brusque. As informações e detalhes do crime foram divulgadas na tarde desta quinta-feira, 13, pelo delegado Fernando Farias, da Divisão de Investigações Criminais (DIC) de Brusque.

A vítima, Thales Brito Lima, tinha apenas 5 anos quando foi morto. Após matar o próprio filho, o homem, identificado como Thiago da Silva Lima, de 30 anos, tentou matar a esposa e depois cometeu suicídio.

Detalhes do caso

Segundo o delegado, o casal — o autor e a vítima da tentativa de feminicídio — teve uma conversa em que ela pediu ao marido que fosse feita a separação, pois, segundo ela, dias antes ele a teria agredido. Como não aceitava essa situação, decidiu pedir o divórcio e queria que tudo fosse feito de maneira consensual.

“Eles se sentaram para conversar sobre essa possível separação por volta do horário do almoço. A princípio, o autor não queria, mas acabou concordando”.

Então, o homem se sentou no sofá e ficou ali por alguns minutos, enquanto a esposa foi realizar suas tarefas dentro de casa. Logo em seguida, porém, ela foi surpreendida por ele, que a golpeou pelas costas com uma faca, causando diversas lesões.

“Projetada ao chão, ainda consciente, ela conseguiu ver o momento em que o autor foi até o quarto da criança, segurou-a pelos cabelos e começou a golpeá-la no rosto e no pescoço”.

De acordo com o delegado, o laudo comprova que a criança tentou se defender, colocando as mãos na frente da faca, e também foi atingida nos braços. Logo depois, a mulher desmaiou e não viu o restante das agressões.

Quando recobrou a consciência, mesmo ferida, rastejou até o corpo do autor, que já havia cometido suicídio, conseguiu acessar o celular que estava no bolso dele e chamar por ajuda.

“Com base nisso, foi prestado o socorro, e ela sobreviveu. O laudo comprova que todas as lesões que ela sofreu foram nas costas, evidenciando que foi pega de surpresa e não teve a possibilidade de se defender. Após golpeá-la e acreditar que ela já estava morta, o autor partiu para a agressão contra o filho de 5 anos, que, pelo porte físico, não teve como reagir aos ataques cometidos pelo próprio pai”, complementou Fernando.

A Polícia Civil concluiu que a motivação do crime foi o fato de o autor não aceitar o divórcio e, por isso, tentar exterminar toda a sua família.

Questionado se o homem já tinha sido denunciado por algum boletim de ocorrências ou se tinha passagens pela polícia, Fernando diz que a mulher nunca registrou qualquer denúncia contra ele.

“Ela relatou que a agressão ocorrida antes do esfaqueamento foi a primeira do relacionamento, mas, por vir de uma família muito tradicional que não aceitaria essa situação, decidiu pôr fim à relação”.

*Colaborou Luiz Antonello.

