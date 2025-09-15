Eleição 1960: Carlos Boos é a solução

Para tirar a UDN do Passo Municipal ocorreu algo muito improvável, ou seja, patrões (PSD) e operários (PTB) de uniram e lançaram o Dr. Francisco Dall’Igna, Dr. Chico, como candidato a Prefeito. O candidato da UDN era Ciro Gevaerd, o grande comandante dos festejos do Centenário. Logo após a confirmação das candidaturas as pesquisas mostravam que Dr. Chico ganharia a eleição com larga margem de votos.

E para destruir a imagem do Dr. Chico a UDN lançou agressiva campanha acusando o candidato de comunista, termo que deixava em pânico muitos eleitores. Mesmo assim a estratégia não deu resultado. A imagem do Dr. Chico, médico do povo e carisma pessoal, continuaram na mente da maioria dos eleitores brusquenses.

Quando a UDN já parecia conformada com a derrota, o prefeito Dr. Carlos Moritz reuniu o diretório e apresentou sua arma secreta, o vereador Carlos Boos, filiado ao PSD e a principal liderança política do bairro Guabiruba.

Ele estava no terceiro mandato e sua grande bandeira era transformar o bairro Guabiruba em município. Após a reunião, Carlos Boos foi contactado e marcado um jantar no mesmo dia na casa do vereador, na localidade do Aimoré.

Ao jantar compareceram o prefeito Dr. Carlos Moritz e o candidato da UDN Ciro Gevaerd. Depois do banquete com a melhor comida alemã, com cerveja e os melhores licores feitos pela esposa do vereador, a proposta foi colocada à mesa e as negociações foram fechadas: Carlos Boos sairia do PSD, assinaria ficha no PRP e seria candidato a prefeito, com sua campanha financiada pelos cofres da UDN.

A contrapartida: se Ciro Gevaerd ganhasse a eleição, Guabiruba seria emancipada para Município. A noite continuou na casa de Ciro Gevaerd com os caciques da UDN festejando até o final da madrugada com muito vinho e whisky.

No final do mês de julho foi publicado o Edital de registro da candidatura de Carlos Boos para concorrer ao cargo de prefeito na eleição de 3 de outubro de 1960, pelo Partido da Representação Popular – PRP. O Edital foi assinado pelo Dr. Belisário José Nogueira Ramos, Juiz Eleitoral da 5ª Zona, Comarca de Brusque.

Agora estavam definidos os candidatos a prefeito. Ciro Gevaerd pela UDN, com apoio do prefeito Dr. Carlos Moritz e preferido da burguesia; Carlos Boos pelo PRP, e Dr. Chico pela aliança PTB/PSD, grande ídolo da classe operária e grande favorito para vencer a eleição.

No Café Pigali logo começaram as apostas: se Carlos Boos fizer mais de 2 mil votos ganha Ciro Gevaerd; se fizer menos de 2 mil votos ganha Dr. Chico. Em 1960 Brusque tinha 11.354 eleitores aptos a votar.

As estratégias e o resultado da eleição na edição do dia 20 de outubro.