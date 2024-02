Eleições 2024: Ari Vequi respeita possível composição entre MDB e Ciro Roza, mas não fará campanha

A oposição começa a se articular para disputar as eleições de outubro contra o governo do PL em Brusque. Circula nos bastidores que existe a possibilidade do MDB, partido do ex-prefeito Ari Vequi, compor com o também ex-prefeito Ciro Roza (PSD), que tem interesse em concorrer à prefeitura mais uma vez. Ari e Ciro têm uma relação estremecida, e a possível composição entre o MDB e o grupo de Ciro não deve mudar isso.

O Município conversou com Ari Vequi. O ex-prefeito emedebista, que teve o mandato cassado no ano passado, diz que respeita uma eventual composição entre MDB e Ciro, mas garante que não participará da campanha caso apoiar Ciro seja caminho escolhido pelos emedebistas. No passado, os dois foram aliados, mas romperam no começo do governo do ex-prefeito Jonas Paegle (PRD).

Ari disse ao jornal que, particularmente, defende que sejam incentivados nomes novos na disputa. Ele menciona os vereadores Alessandro Simas (PP), Nik Imhof (MDB) e Rick Zanata (PRD) como bons nomes para concorrer contra o prefeito André Vechi (PL). Do lado do grupo de Ciro, Ari acredita que as novas opções seriam o ex-procurador-geral Danilo Visconti (PSD) e João Martins (PSD), este que é sobrinho do vereador Ivan Martins (Republicanos).

Se as eleições fossem hoje e os candidatos a prefeito fossem André Vechi e Ciro Roza, Ari não apoiaria nenhum candidato. A relação entre ele e André também não é boa. Porém, segundo fontes ligadas ao governo do PL e ao ex-prefeito, isso não parte de Ari, mas sim do próprio prefeito, que se recusa a se aliar ao MDB. Resta aos emedebistas buscar outro grupo para compor.

Ciro Roza é filiado ao PSD, partido no qual o deputado estadual Julio Garcia (PSD-SC), próximo a Ciro, tem grande influência. O presidente do MDB de Brusque, William Molina, já disse que os emedebistas têm preferência por compor com PSD e União Brasil. O União, no caso, é comandado pelo ex-secretário regional Jones Bosio, que foi aliado de Ari durante o governo do ex-prefeito.

