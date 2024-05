Eleições 2024: Botuverá deve ter dois candidatos a prefeito e repetir disputa entre MDB e PP

As eleições de outubro em Botuverá devem trazer novamente à disputa dois partidos rivais no município: MDB e PP. Ambas as siglas devem contar com candidatos a prefeito, em uma disputa entre ex-prefeito e ex-vereador. A expectativa é que o prefeito Alcir Merizio (MDB), que legalmente poderia concorrer à reeleição, não seja candidato.

O MDB assumiu a Prefeitura de Botuverá em 2013, com três eleições vencidas desde então. A oposição não chefiou mais o Executivo após aquele ano. A última vez foi quando Zenor Sgrott (PP) era o prefeito, na época pelo antigo Democratas, partido hoje extinto.

Retorno às urnas

A disputa eleitoral deve marcar o retorno do ex-prefeito José Luiz Colombi, o Nene (MDB), às urnas. Ele chefiou o Executivo municipal por dois mandatos, quando foi sucedido pelo então vice-prefeito e hoje prefeito, Alcir Merizio.

A expectativa nos bastidores da política de Botuverá é que o vereador Alesc Sandro Venzon (PL), vice-presidente da Câmara, seja o candidato a vice-prefeito na chapa de Nene. Recentemente, ele deixou o MDB e se filiou ao PL. Os liberais integram a base do governo Alcir.

Conforme já divulgado por O Município, Alcir não teria interesse em disputar a reeleição. A saída do atual prefeito abre espaço para Nene Colombi, atual coordenador regional de Infraestrutura no Vale do Itajaí. Ele é ligado ao secretário e deputado estadual licenciado Jerry Comper (MDB-SC).

Ex-vereador no radar

O nome da oposição na disputa deve ser o ex-vereador Alex Tachini (PP). Ele já concorreu ao cargo pelo partido nas eleições de 2020, mas não se elegeu. Os progressistas fazem parte do grupo ligado ao ex-prefeito Zenor Sgrott. Ele, inclusive, foi candidato a vice de Alex na eleição anterior.

Alex Tachini foi vereador entre 2017 e 2020. A disputa entre ele e o prefeito Alcir Merizio na eleição passada foi acirrada. Alex foi derrotado pelo atual prefeito por 237 votos. O Município apurou que, dentro do partido, ainda existem outras pessoas interessadas em disputar a prefeitura.

A lista de possíveis candidatos a vice-prefeito é grande. Ainda não há definição. Segundo uma fonte da sigla, são cotados para vaga os vereadores Valdecir Martinenghi (PP) e Victor José Wietcowsky (PP), além de Marcelo Bosio (PP) e os ex-vereadores José Miguel Leoni (PP) e Amauri Cestari, este que recentemente migrou do PSD para o PP.

Assista agora mesmo!

Voluntária do CVV de Brusque conta como é a rotina de quem ajuda a evitar tentativas de suicídio: