Eleições 2024: federação de PT, PV e PCdoB define pré-candidato a prefeito de Brusque

Cedenir Simon (PT), ex-secretário de Governo da Prefeitura de Brusque, foi confirmado como pré-candidato a prefeito em outubro pela federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB. A informação foi confirmada ao jornal O Município pelo presidente do PV local, Artur Antunes Pereira.

O pré-candidato a vice-prefeito da chapa ainda não foi definido. Cedenir é, atualmente, assessor parlamentar da deputada federal Ana Paula Lima (PT-SC). Ele é próximo do ex-prefeito e superintendente do Ministério do Trabalho em Santa Catarina, Paulo Eccel (PT).

Além disso, Cedenir, que já concorreu a vereador, exerceu a função de presidente do PT de Brusque até o final de outubro de 2023. Ele também tem boa relação com membros do partido em nível estadual e federal.

Brusque agora conta com cinco pré-candidatos a prefeito para as eleições de outubro. Além de Cedenir, podem disputar as eleições André Vechi (PL), Ciro Roza (PSD), Danilo Visconti (DC) e Nik Imhof (MDB).

Assista agora mesmo!

Voluntária do CVV de Brusque conta como é a rotina de quem ajuda a evitar tentativas de suicídio: