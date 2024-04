Eleições 2024: possível candidato a vereador, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico se filia ao PRD

O ex-secretário de Desenvolvimento Econômico Ademir José Jorge, que exerceu a função durante a gestão do ex-prefeito Ari Vequi, se filiou ao PRD para concorrer a vereador. Ele deixou o MDB nesta semana. Ademir deve disputar uma vaga na Câmara nas eleições de outubro pelo mesmo partido do vereador Natal Lira e do ex-vereador Marcos Deichmann.

O PRD apoia a reeleição do prefeito André Vechi (PL), assim como Republicanos, Podemos, PP e, naturalmente, PL, este que é o partido do prefeito e do vice. O MDB, antiga sigla de Ademir, tem como pré-candidato a prefeito o vereador oposicionista Nik Imhof.

