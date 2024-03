Eleições 2024: PT trabalha com quatro possibilidades para candidato a prefeito de Brusque

O PT de Brusque, que integra a Federação Brasil da Esperança, trabalha com quatro pré-candidaturas a prefeito para as eleições de outubro. A escolha vai depender do cenário eleitoral local à época das convenções partidárias.

O nome do ex-prefeito Paulo Eccel é a preferência, sendo nome já consolidado na política local e com boa quantidade de votos fidelizados.

Caso Eccel opte por não concorrer, há a possibilidade do PT lançar como candidata a prefeita o nome de Cida Belli, ex-secretária de Saúde na gestão de Paulo Eccel, ou o de Cedenir Simon, que foi chefe de gabinete e de comunicação do ex-prefeito e atualmente trabalha com a deputada Ana Paula Lima.

Há também a alternativa do PT aderir e apoiar uma candidatura a prefeito do PV, que teria como candidato o advogado Artur Antunes Pereira, atualmente chefe de gabinete do prefeito Pedro Alfredo Ramos, o Pedroca (MDB), de São João Batista.

PT e PV estarão necessariamente juntos no pleito, já que ambos compõem a Federação Brasil da Esperança – assim como o PCdoB – e não podem concorrer separadamente.

