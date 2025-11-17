Eleições 2026: ex-vereador de Brusque quer concorrer a deputado estadual

O ex-vereador Rodrigo Voltolini (PSDB) pretende disputar o cargo de deputado estadual nas eleições de 2026. O interesse já é antigo, desde quando era vereador da cidade. Ele confirmou à coluna Página 3, de O Município, que segue com o mesmo objetivo.

“Meu nome está à disposição como pré-candidato a deputado estadual. Estou conversando com alguns partidos políticos a fim de definir a sigla partidária. A princípio, não devo permanecer no PSDB”, afirma.

Voltolini tentou se reeleger na Câmara de Brusque nas eleições municipais de 2024. Ele fez mais votos que vereadores eleitos, mas foi prejudicado por causa da quantidade total de votos do PSDB, que foi insuficiente para garantir a ele a reeleição. Agora, pretende voltar à política na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa.

