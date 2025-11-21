Eleições 2026: quem são os pré-candidatos de Brusque a deputado estadual e federal

Políticos de Brusque começam a ensaiar suas candidaturas nas eleições de 2026. A tendência é que nomes que participaram das eleições municipais de 2024 entrem na disputa por cadeiras na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) e na Câmara dos Deputados. Aliados do governo municipal, grupo de oposição e independentes irão concorrer.

Dobradinha entre Deco e Pirola

O grupo governista, do prefeito André Vechi (PL), pretende lançar o vice-prefeito Deco Batisti (Republicanos) como candidato a deputado estadual. O partido em que ele concorrerá ainda não foi definido, mas a tendência é que Deco volte ao PL para entrar na disputa por uma cadeira na Alesc.

PL, Republicanos e PRD devem apoiar a candidatura. O diretório municipal do PP também é consenso pelo nome de Deco, mas resta saber como fica o posicionamento de todos os membros da federação União Progressista (União Brasil e PP).

O candidato do grupo a deputado federal deve ser o vereador Jean Pirola (PP), para fins de composição. Nas eleições de 2024, o PP apoiou André Vechi e hoje comanda a Secretaria de Desenvolvimento Social da prefeitura.

Oposição com Nik e João

O grupo de oposição ao governo municipal deve lançar candidatos. O nome principal é o do empresário João Martins (PSD), que deve entrar na disputa a deputado federal. Nos últimos meses, ele foi sondado por partidos, mas optou por permanecer no PSD.

Resta saber com quem João fará uma dobradinha. Existe a possibilidade de o ex-vereador Nik Imhof (MDB) concorrer a deputado estadual. Os dois têm boa relação, já que foram candidatos a prefeito e vice de Brusque nas eleições de 2024.

Circula nos bastidores, ainda, que o deputado estadual Carlos Humberto (PL) também deve auxiliar na campanha de João, e vice-versa. O parlamentar está próximo de se filiar ao PSD.

Paulo mira Alesc

O superintendente do Ministério do Trabalho em Santa Catarina e ex-prefeito de Brusque, Paulo Eccel (PT), deve concorrer ao cargo de deputado estadual. A tendência é que ele apoie a reeleição da deputada federal Ana Paula Lima (PT), formando uma dobradinha com a parlamentar.

Porém, de acordo com uma fonte da sigla, há possibilidade de Paulo concorrer a governador de Santa Catarina. A possível disputa à Casa d’Agronômica poderia acontecer caso o presidente nacional do Sebrae, Décio Lima (PT), concorra ao Senado e não ao governo do estado.

No entanto, o presidente do PT de Brusque, Rodolfo Beuting, garante que a pré-candidatura de Paulo “é 100% focada na disputa de deputado estadual”.

Cacá planeja candidatura

O vereador Cacá Tavares deve concorrer a deputado estadual pelo Podemos. Apesar de ser um vereador da base do governo, ele não terá o apoio do prefeito André Vechi. A briga de Cacá por uma cadeira na Alesc é viabilizada por meio do próprio partido, e não de um grupo político.

A possível candidatura de Cacá também passa por ajudar a eleição da deputada estadual e presidente do Podemos-SC, Paulinha da Silva, que concorrerá à Câmara dos Deputados. A tendência é que o vereador fortaleça o nome da deputada em Brusque e região.

Danilo Visconti no páreo

O ex-procurador-geral do município Danilo Visconti, que até então estava no DC, quer ser candidato a deputado federal. Ele encaminhou mudança para o PL, oficializada nesta sexta-feira, 18.

Danilo vem se fortalecendo nas redes sociais, e já declarou apoio à pré-candidatura de Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao Senado por Santa Catarina.

Três opções no Novo

O diretório municipal do partido Novo também deve lançar candidato a deputado estadual. Segundo uma fonte da sigla, a definição deve ficar para os próximos dias. São cotados os vereadores Felipe Hort (Novo) e Rick Zanata (Novo). O ex-candidato a vereador Billy da Ancora (Novo) também teria interesse na vaga.

A tendência é que um dos três, que será candidato, apoie o deputado federal Gilson Marques (Novo-SC) em busca da reeleição à Câmara Federal. Felipe está em seu primeiro mandato no Legislativo municipal, e Rick, no segundo. Billy é o sexto suplente da sigla à Câmara de Brusque.

Rodrigo Voltolini é pré-candidato

O ex-vereador Rodrigo Voltolini (PSDB) pretende disputar o cargo de deputado estadual nas eleições de 2026. O interesse já é antigo, desde quando era vereador da cidade. No entanto, deve mudar de partido para concorrer.

Voltolini tentou se reeleger na Câmara de Brusque nas eleições municipais de 2024. Ele fez mais votos que vereadores eleitos, mas foi prejudicado por causa da quantidade total de votos do PSDB, que foi insuficiente para garantir a ele a reeleição.

