Eleitor está cansado da polarização Lula x Bolsonaro, mostra pesquisa

Eleitor cansado

Além da desaprovação de Lula, a última pesquisa Genial/Quaest mostrou um dado importante sobre as eleições municipais deste ano: 37% dos entrevistados gostariam de votar num nome considerado independente em relação tanto a Lula quanto a Bolsonaro. A verdade é que praticamente quatro entre 10 brasileiros querem se ver livres da dominância dos dois. Encheram a paciência, literalmente.

Referência 1

O belo Programa Novos Caminhos, do Judiciário de SC, criado há 11 anos, está sendo nacionalizado sob coordenação do Conselho Nacional de Justiça. TJs do Acre, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro mandaram técnicos para conhecê-lo “in loco” e seus resultados. Via parcerias, beneficia meninos e meninas com idade acima de 6 anos que se encontram ou passaram por medida protetiva de acolhimento. Oferece serviços de educação, saúde e articulação para a empregabilidade de jovens que vivem nas 229 instituições de acolhimento de SC.

Referência 2

Disponibiliza aos maiores de 14 anos de idade cursos de profissionalização e articula vagas no mercado de trabalho. Aos menores de 14, prevê ações de saúde, bem-estar e educação de contraturno. Por lei, ao completar 18 anos, diante da impossibilidade de retorno à família biológica, esses jovens precisam deixar os abrigos e iniciar a vida adulta por conta própria.

Estrela 1

A direção nacional do PL quer dar repercussão internacional ao evento CPAC Brasil 2024, uma conferência conservadora agendada para 6 e 7 de julho, em Balneário Camboriú. Um dos principais convidados é o modelo, cantor, produtor de cinema e ator mexicano Eduardo Verastegui, que ganhou notoriedade mundial com o filme “O Som da Liberdade”, lançado em 2023, cujo enredo envolve agentes norte-americanos no resgate de crianças sequestradas por traficantes sexuais na Colômbia.

Estrela 2

Quanto ao CPAC, a divulgação que está sendo feita diz ser um “dos eventos políticos conservadores mais importantes do mundo”, cujo representante, articulador e realizador em SC é Guilherme Colombo, marido da deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC).

Linguagem neutra

Em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, a Aliança Nacional LGBTI+ ingressou com uma ação no STF em que questiona uma lei municipal de Porto Alegre que proíbe o uso da linguagem neutra na administração pública e em escolas. Deve fazer o mesmo, também, se for aprovada lei idêntica em Tubarão, cujo projeto já passou pelo Legislativo local. Consta que há outras 20 leis no país com o mesmo teor. A entidade alega que é da União a competência exclusiva para legislar sobre diretrizes e bases da educação.

Celular na escola

A deputada estadual Paulinha é autora de projeto de lei que regulamenta o uso de celulares nas escolas de SC. Talvez não saiba que já há uma lei estadual – uma das primeiras no Brasil – a tratar do assunto. É a 14.363, de 20 anos atrás. Permite que os estudantes levem o aparelho consigo, desde que permaneça guardado nas mochilas, no modo silencioso, enquanto na sala de aula.

Projetos ferroviários

A classe empresarial estadual estará representada hoje em debate na Assembleia Legislativa sobre os projetos ferroviários atualmente em desenvolvimento no Estado, que poucos conhecem. Um deles liga Araquari a Navegantes, em trecho de 60 km, para conectar o complexo portuário de Itajaí à malha ferroviária nacional. Outro é entre Chapecó e Correia Pinto, de 319 km, para ligar a região Oeste com a malha nacional, permitindo também o acesso ao litoral catarinense.

Cultura liberada

O Tribunal de Contas do Estado revogou medida cautelar de março passado que suspendia o Programa de Incentivo à Cultura (PIC) e desautorizava a Fundação Catarinense de Cultura (FCC) a aprovar novos projetos culturais para o recebimento de apoio financeiro em decorrência da falta de transparência dos processos de escolha e da ausência de mecanismos de controle sobre as prestações de contas.

Museu do Mar

Desde a última notícia, aqui, de setembro do ano passado, informando que o estupendo Museu Nacional do Mar, em São Francisco do Sul, havia ganho um padrinho, o deputado estadual Antídio Lunelli (MDB), que encaminhou à Secretaria de Estado do Turismo e à Fundação Catarinense de Cultura uma indicação solicitando agilidade nas obras de restauração para reabertura, já que está fechado para visitação desde novembro de 2022, nada de novo aconteceu. Lamentável.