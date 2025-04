Eleitores de Brusque podem ter título cancelado por ausência às urnas sem justificativa; veja como consultar

Quem não compareceu às urnas nas últimas três eleições e não justificou as ausências precisa regularizar o título de eleitor. Eleitores de Brusque, Guabiruba e Botuverá têm até o dia 19 de maio para regularização junto à Justiça Eleitoral. Caso contrário, terão seus títulos cancelados.

De acordo com o Cartório Eleitoral de Brusque, há 4,3 mil eleitores do município nesta situação. Em Guabiruba, o número é de 412. Já em Botuverá, 72 eleitores precisam procurar regularizar a situação eleitoral.

Para saber se é necessário regularizar o título ou não, é possível realizar consulta por meio do autoatendimento no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A consulta está disponível no link: https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/autoatendimento-eleitoral#/atendimento-eleitor.

De acordo com Guilherme Capistrano Benedet, chefe de cartório da 86ª Zona Eleitoral, a regularização é necessária por parte de eleitores que não realizaram nenhum procedimento relacionado às eleições anteriores, seja votar ou justificar.

“São eleitores que não compareceram nos últimos três pleitos, não pagaram multa e nem justificaram, além de não regularizar nenhuma das eleições. Os pleitos significam cada turno das eleições”, explica.

Critérios diferentes

Os critérios de regularização para os eleitores de Guabiruba e Botuverá seguem uma lógica diferente em relação aos eleitores de Brusque. Nos dois municípios, quem não foi às urnas e não justificou no primeiro e no segundo turno das eleições de 2022 e também nas eleições de 2024 (turno único), precisa regularizar o título.

No caso de Brusque, houve uma “eleição extra” durante o período. Em maio de 2023, o então prefeito Ari Vequi e o vice-prefeito Gilmar Doerner tiveram os mandatos cassados. Com o afastamento, a Justiça Eleitoral determinou a realização de uma nova eleição naquele ano, fora de época, para eleger novo prefeito e vice para um mandato-tampão.

Sendo assim, eleitores de Brusque precisam regularizar o título se não compareceram e não justificaram ausência no segundo turno das eleições de 2022, na eleição de prefeito de 2023 e nas eleições de 2024.

“A pessoa que se ausentou ainda está com o título em vigor. A partir de 19 de maio, quem não regularizar, terá o título cancelado. Posteriormente, o processo de regularização será o mesmo. A única diferença é que, se regularizar até o dia 19, não terá o título cancelado”, comenta Guilherme.

