Eleitores devem regularizar o título até maio para poder votar em 2026

Para poder votar nas eleições que serão realizadas no dia 4 de outubro deste ano, e elegerão presidente, governadores, senadores e deputados, é necessário que o eleitor esteja com o título regularizado.

A regularização, seja por cancelamento, suspensão, mudança de cidade ou alteração do local de votação, deve ser feita até o dia 6 de maio.

Para verificar a situação do título de eleitor, o cidadão deve acessar o site tse.jus.br, clicar na opção “Situação eleitoral”, localizada no canto direito da tela, e preencher os dados solicitados com o próprio CPF. A página informará se o título está regularizado ou não e, em caso de irregularidade, indicará os procedimentos necessários para a regularização.

Especialistas recomendam que a regularização seja realizada o quanto antes, a fim de evitar filas e transtornos tanto para eleitores quanto para os servidores da Justiça Eleitoral. Quanto mais próximo do prazo final, maior costuma ser a procura pelo serviço.

A regularização pode ser feita de forma presencial no cartório eleitoral do município. Em Brusque, o órgão está localizado na rua João Bauer, nº 434, no bairro Centro 1.

