Tutora: Elen Cristina Habitzreuter

Idade: 25 anos

Profissão: Professora

Bairro: Lageado Baixo, Guabiruba

Pets: Da direita e de rosa: Jade, 1 ano e 3 meses

Da esquerda e de vermelho: Mel, 1 ano

Raça: Golden retriever

Essas lindezas são a alegria da tutora Elen Cristina. Ambas se dão muito bem, embora tenham personalidades diferentes. Mel é uma cachorra bastante calma e está com a família desde que nasceu. Adora a atenção das pessoas e ama crianças. Jade, ao contrário, é muito agitada e rebelde, adora fazer bagunça cavando buracos, arrancando plantas e luzes, roendo chinelos e outros objetos.

Mesmo com as diferenças, o que não falta neste lar é amor. Lindonas!

