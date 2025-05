O elenco do Brusque decidiu não treinar nesta quinta-feira, 22, em protesto solidário a Rodrigo Pollero, que, conforme a diretoria do clube, é o único jogador que possui pendências contratuais. A decisão foi tomada após reunião entre os jogadores.

Informações preliminares são de que Pollero tem meses de salários atrasados. O uruguaio chegou ao clube em agosto, emprestado pelo Bellinzona, da Suíça, e marcou dois gols na Série B do Campeonato Brasileiro.

Após o rebaixamento, sua permanência ficou ameaçada, mas acabou sendo confirmada. Pollero foi um dos últimos jogadores remanescentes de 2024 a se reapresentarem para a Série B. É o único atleta do atual elenco do Brusque que chegou com contrato de empréstimo anterior à transição de gestões entre clube associativo e empresa.

A diretoria do Brusque afirma que a situação de Pollero foi o motivo da ausência do elenco do treino desta quinta-feira. Departamento de Futebol, junto ao Departamento Jurídico, analisam de que forma vão responder à manifestação. Em contato com a reportagem, dirigentes do clube confirmaram a ausência do elenco no treino, afirmaram também que todos os salários estão em dia, e que o clube busca solucionar a situação contratual de Pollero nos próximos dias.

O Município tentou contato direto com jogadores do Brusque, sem resposta até a publicação desta matéria.

O jogo mais recente de Pollero foi em 10 de maio, na derrota por 1 a 0 diante do ABC. O centroavante foi titular, e nas duas partidas seguintes, contra Ponte Preta e Athletico, ficou no banco. Desde o ano passado, acumula 29 jogos, três gols marcados e duas assistências.

É a segunda vez neste ano que se tem registro de o elenco do Brusque decidir não treinar como forma de protesto.

Em 21 de fevereiro, véspera de Brusque 3×1 Hercílio Luz, os jogadores não compareceram ao local do treinamento, por salários atrasados. Ainda naquele dia, contratos de compra da SAF do Brusque foram assinados.

