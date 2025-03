“Eles renderam pessoas”: comandante da PM detalha assalto em Itapema que terminou em perseguição e prisões em Brusque

Um assalto a mão armada em Itapema acabou com uma perseguição realizada pela Polícia Militar na Beira-Rio, no Santa Rita, em Brusque. Segundo informações apuradas por O Município, dois assaltantes foram presos. Vídeos que circulam pela internet mostram um dos criminosos sendo detidos e uma Toyota SW4, utilizada para o crime, parcialmente destruída.

Segundo o comandante da Polícia Militar de Brusque, Pedro Machado, o assalto ocorreu em uma loja de motos elétricas. Durante a ação, os criminosos roubaram dois veículos.

“Alguns homens invadiram a loja, renderam as pessoas que estavam no local e fugiram com dois carros. Um deles transportava as duas motos elétricas roubadas, além de uma quantia em dinheiro, inicialmente estimada em cerca de R$ 20 mil — valor que ainda será confirmado na delegacia”, explicou o comandante.

Ainda de acordo com Machado, as equipes de Itapema e Itajaí iniciaram o acompanhamento dos veículos, que entraram na cidade de Brusque. Um dos carros, um Volkswagen Voyage, foi interceptado pela Polícia Militar na rodovia Antônio Heil, sem resistência.

“Um homem foi preso. Já a Toyota Hilux continuou em fuga em alta velocidade até colidir com uma viatura, capotar e cair deste barranco aqui na Beira-Rio. As motos, o dinheiro e os veículos foram recuperados, e os dois criminosos foram detidos. O ocupante da Hilux, autor do roubo, sofreu apenas ferimentos leves e não precisou ser levado ao hospital. No Voyage, também havia apenas um suspeito, que foi preso e encaminhado à delegacia”, finalizou.

Motocicletas roubadas:

Susto nos moradores

A ação chamou a atenção dos moradores de Brusque. Além da ação da PM pela via terrestre, um helicóptero Águia da PM de Balneário Camboriú também acompanhou a perseguição.

Um dos carros utilizados no crime colidiu contra uma viatura em uma rua mais alta e depois caiu na Beira-Rio. Veja:

Assista ao vídeo do fim da perseguição

