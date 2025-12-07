Elevador despenca nove metros com trabalhador dentro, em Brusque
Ele foi encontrado pelos bombeiros ainda dentro da estrutura
Um trabalhador de 22 anos ficou ferido após sofrer uma queda de cerca de nove metros na manhã deste domingo, 7, no bairro Santa Luzia, em Brusque.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até o local, na rua Herminio Pavesi, o Beco Pavesi, por volta de 11h30. O Samu também atendeu a vítima.
O galpão onde o acidente aconteceu em construção. O jovem estava trabalhando na parte externa da edificação, na área do telhado, utilizando um elevador, quando o cabo de aço que sustenta o equipamento arrebentou, ocasionando a queda.
O homem caiu junto com o equipamento, cerca de nove metros de altura, até o solo. Ele foi encontrado ainda dentro da estrutura do elevador, local com uma certa dificuldade para o atendimento das equipes de socorro, pois fica na beira de um barranco de cerca de quatro metros de altura.
Ele sofreu ferimento na parte interna da boca, causada pelo uso de aparelho ortodôntico, além de suspeita de fratura no ombro esquerdo e no fêmur da perna esquerda.
Após avaliação, ele foi conduzido pelo Samu ao pronto socorro do Hospital Azambuja.
