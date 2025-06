Elogiada pela estrutura e organização, Fenajeep 2025 começa com disputas acirradas e boa presença de público nas primeiras provas

As primeiras provas da 31ª edição da Festa Nacional do Jeep (Fenajeep) iniciaram na manhã desta quinta-feira, 19. O evento, que começou oficialmente com o tradicional hasteamento da bandeira na quarta-feira, 18, acontece no Complexo Chico Wehmuth, localizado na rua Abraão de Souza e Silva, em Brusque.

Segundo Gustavo Ullrich, o Guto, presidente do Jeep Clube Brusque e da comissão organizadora do evento, o primeiro dia de provas da Fenajeep 2025 começou movimentado, mesmo com o tempo instável no início da manhã.

“Começamos o dia com uma chuva fina, mas logo o tempo se estabilizou e animou as pessoas a virem assistir às competições”, destacou. As disputas iniciaram às 9h com a categoria UTV, seguidas das tradicionais gaiolas.

No mesmo horário, também foi aberto o salão off-road, que nesta edição trouxe uma série de lançamentos nas linhas de camping, vestuário, acessórios e peças voltadas ao universo 4×4.

Entre as novidades deste ano, Guto destaca a instalação de um telão na praça de alimentação, que transmite ao vivo as provas que acontecem na pista.

“Isso está agradando bastante os visitantes. Dá para acompanhar tudo enquanto se faz um lanche ou curte o café colonial que teremos à tarde. Ao andar pelo salão também ouvi coisas boas. É interessante ver o brilho no olho dos visitantes quando encontram marcas e produtos que não costumam ver no dia a dia”, conta.

Segundo o presidente, a estrutura do evento mantém o layout consolidado das edições anteriores, com áreas pavimentadas e infraestrutura pré-instalada para água e esgoto. A única mudança foi o reposicionamento do parque, que ficou ligeiramente deslocado. “Fizemos ajustes para melhorar ainda mais a experiência de quem participa”, explica.

Guto também ressalta o entusiasmo dos competidores e do público, que cresce a cada edição. “As inscrições esgotam no mesmo dia. Este ano, teve uma equipe do Nordeste com cerca de 500 pessoas. Vieram até 15 carros transportados em cegonha, rodaram mais de 4 mil quilômetros para estar aqui. É uma paixão”, relata.

Ele conta ainda que a rede hoteleira já trabalha com pacotes fechados de um ano para o outro, tamanha é a fidelidade dos participantes.

Por fim, a Fenajeep deste ano também marca um novo capítulo para o Jeep Clube Brusque: a futura sede da entidade está sendo construída dentro do parque.

“Ainda faltam alguns acabamentos, mas a ideia é que já possamos realizar aqui a eleição do novo presidente em agosto, além de eventos como a festa junina e a confraternização de fim de ano. Também queremos abrir o espaço para uso dos sócios em eventos particulares”, finaliza.

Ingressos

Os ingressos para a XXXI Fenajeep estão à venda pela plataforma One Ticket. O valor do ingresso individual por dia é de R$ 50 na quinta-feira, sexta-feira e domingo, e no sábado R$ 60. Já o passaporte para todos os dias tem o valor de R$ 120.

Crianças até 10 anos não pagam. Idosos e estudantes com apresentação da carteirinha pagam meia-entrada.

Programação

Sexta-feira, 20 de junho

8h — Abertura de bilheteria e estacionamento

9h — Início provas indoor

10h — Abertura do Salão Off-Road

14h — Início do Desafio Fenajeep

18h — Encerramento Desafio Fenajeep

18h30 — Encerramento provas indoor

18h30 — Show no Jeep Garden

21h — Encerramento do Salão Off-Road

Sábado, 21 de junho

8h — Abertura de bilheteria e estacionamento

8h – Saída do Passeio Radical

8h30 — Saída do Passeio Expedition

9h – Início provas indoor

10h — Abertura do Salão Off-Road

10h – Início Desafio Fenajeep

18h — Encerramento Desafio Fenajeep

18h30 — Encerramento provas indoor

18h30 — Show no Jeep Garden

21h — Encerramento do Salão Off-Road

Domingo, 22 de junho

8h — Abertura de bilheteria e estacionamento

9h — Início provas indoor

10h — Abertura do Salão Off-Road

10h – Início Desafio Fenajeep

14h30 — Início das finais indoor

15h — Encerramento do Desafio Fenajeep

17h – Encerramento do Salão Off-Road

17h — Arriamento da bandeira

17h30 — Premiação das categorias

18h — Encerramento da 31ª Fenajeep

