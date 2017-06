Tweet no Twitter

Tutora: Eloize Amorim Martins

Idade: 2 anos e 8 messs

Bairro: Santa Luzia, Brusque

Pet: Lica

Idade: 3 meses

Raça: Poodle

Eloize ganhou a bela Lica dos seus pais, depois de perder uma outra cachorrinha que pertencia à família. A pequena adora brincar com a pet e diz que a Lica é sua filhinha. As duas se diverem muito juntas! Muito amor pra vocês!

• Quer participar? Envie uma foto sua junto com seu pet para leitor@omunicipio.com.br, com os nomes completos de quem aparece, seu telefone, nome do pet e a história de vocês.