Em ação especial, Cine Gracher terá ingressos a R$ 10 em Brusque

O Cine Gracher Cinemas está completando 110 anos e preparou uma promoção especial para celebrar a data com o público. Entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro de 2025, todos os ingressos terão valor único de R$ 10, válido para todas as sessões e filmes em cartaz.

A promoção não contempla as poltronas VIP e não é cumulativa com outras ofertas.

Além do desconto nos ingressos, o cinema também vai disponibilizar um combo especial por R$ 29, que inclui uma pipoca grande salgada e duas garrafas de Coca-Cola de 600 ml.

A iniciativa busca aproximar ainda mais o público da tradição do Cine Gracher, que chega a 110 anos de história oferecendo cultura, lazer e entretenimento em Brusque.

