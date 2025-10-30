Em Brusque, Ricardo Guidi destina recursos ao Hospital Azambuja e critica concentração de impostos em Brasília

O deputado federal Ricardo Guidi (PL-SC) passou por Brusque nesta quinta-feira, 30. Ele visitou o Hospital Azambuja e destinou R$ 250 mil via emenda parlamentar. Até o momento, ao todo, o gabinete de Guidi enviou R$ 1 milhão para investimentos no hospital.

Durante o dia, o parlamentar também visitou o vice-provedor do Hospital Azambuja, Luciano Hang, na Havan. Guidi elogia a administração do hospital, e entende que o espaço recebeu investimentos que resultaram em diversas melhorias nos últimos anos.

“Temos uma parceria de alguns anos com o Hospital Azambuja. O nosso mandato já encaminhou cerca de R$ 1 milhão em recursos. Visitamos o hospital e ficamos felizes em observar as verbas sendo bem aplicadas, tendo em vista ampliação da unidade”, elogia.

“Governo só pensa em arrecadar”

O deputado fez críticas ao governo federal e ao atual modelo de concentração de recursos em Brasília. O retorno dos impostos dos catarinenses é inferior aos tributos encaminhados à capital federal. Na visão de Guidi, o estado não recebe os investimentos que merecia.

“Lutamos para que não ocorra aumento de impostos. Infelizmente, estamos em um momento em que o governo [federal] só pensa em arrecadar para aumentar a ‘gastança’. Estamos trabalhando contrário a isso”.

Eleições 2026

Deputado de Criciúma, no Sul do estado, Ricardo Guidi exerce o primeiro mandato em Brasília. Ele concorrerá à reeleição pelo PL. Em agosto de 2023, se licenciou do cargo na capital para ser secretário de Meio Ambiente e Economia Verde de SC. Retornou à Câmara dos Deputados em junho de 2024.

O PL catarinense vive um impasse para definir quem serão os dois candidatos ao Senado apoiados pelo partido. Estão cotados para as vagas o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), a deputada federal Carol de Toni (PL-SC) e o senador Esperidião Amin (PP-SC). Guidi não define apoio no momento, e diz que confia na decisão do “líder Jorginho Mello”, governador e presidente do PL-SC.

