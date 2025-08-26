Em busca de emprego? confira as quase 400 vagas disponíveis em Brusque

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade

Em busca de emprego? confira as quase 400 vagas disponíveis em Brusque

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade

Comente

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulgou a lista atualizada de vagas disponíveis no município, chegando a quase 400. As oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade, com exigência desde o ensino fundamental até o superior, além de opções para pessoas com deficiência (PcD).

Para participar do processo seletivo, os interessados devem procurar a unidade do Sine de Brusque, que agora atende em novo endereço: rua Paes Leme, nº 45, Centro. No momento do cadastro, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Confira a lista das vagas:

Ajudante de bomba
• Ajudante de carga e descarga / separador de materiais
• Ajudante de motorista (3)
• Ajudante de serralheiro (2)
• Almoxarife
• Analista de suporte
• Armador de ferros
• Assistente Administrativo (4)
• Assistente comercial
• Assistente de ecommerce
• Assistente de vendas
• Atendente / digitador de laudos
• Atendente de balcão
• Atendente de lanchonete
• Atendente de loja / oficina
• Atendente de loja
• Auxiliar administrativo
• Auxiliar de almoxarifado
• Auxiliar de cozinha (4)
• Auxiliar de escritório
• Auxiliar de estoque (2)
• Auxiliar de expedição
• Auxiliar de expedição / conferente em confecção
• Auxiliar de expedição (6)
• Auxiliar de instalação
• Auxiliar de limpeza / higienização
• Auxiliar de limpeza (7)
• Auxiliar de logística
• Auxiliar de marceneiro
• Auxiliar de pintura
• Auxiliar de pizzaiolo
• Auxiliar de produção (6)
• Auxiliar de produção (metalúrgica) (3)
• Auxiliar de produção, na confecção (2)
• Auxiliar de serviços gerais (2)
• Auxiliar projetista para painéis elétricos
• Auxiliar de recebimento
• Auxiliar de tapeceiro
• Auxiliar de talhação
• Auxiliar de tecelão
• Camareira de hotel
• Carpinteiro
• Ceramista
• Comprador
• Concierge
• Conferente de mercadorias
• Consultor de vendas
• Contagem e distribuição
• Coordenador de manutenção industrial
• Costureira em geral (4)
• Cozinheira escolar
• Eletricista
• Eletricista / Mecânico de manutenção
• Eletromecânico de caminhões
• Eletromecânico industrial
• Eletrotécnico
• Embalador (a)
• Encarregado de produção
• Enfestador
• Estágio em BDR (área comercial)
• Estoquista (farmácia)
• Estoquista (3)
• Expedidor de mercadorias
• Fiscal de loja
• Gerente de loja
• Gesseiro
• Inspetor de qualidade
• Inspetora de qualidade
• Latoeiro de veículos
• Lavador / higienizador de automóveis
• Marceneiro
• Marceneiro
• Mecânico de máquinas industriais
• Meio oficial
• Mestre de obras
• Motorista 3º eixo
• Motorista de caminhão e carreta
• Motorista de caminhão (2)
• Motorista entregador (2)
• Operador de acabamento
• Operador de caixa
• Operador de caixa e comercial
• Operador de calandra
• Operador de empilhadeira (2)
• Operador de guilhotina
• Operador de loja júnior
• Operador de máquinas
• Operador de máquina de acabamento
• Operador de máquina de bordar
• Operador de produção (4)
• Operador de tinturaria
• Operador polivalente de máquinas de fiação
• Padeiro
• Passadeira (2)
• Pedreiro
• Pintor de obras
• Polidor de automóveis
• PCP confecção
• Programador CLP e IHM
• Projetista para painéis elétricos
• Promotor de vendas
• Recepcionista atendente
• Repositor de mercadorias
• Revisor de tecido
• Revisão e embalagem
• Revisora (3)
• Servente de limpeza
• Servente de pedreiro (2)
• Serviços gerais
• Soldador MIG
• Soldador montador
• Tecelão de malhas (máquina circular)
• Técnico em segurança do trabalho
• Vendedor externo
• Vendedor interno (dermocosméticos)
• Vendedor interno (2)
• Vendedor interno (veículos)
• Vendedor interno (tintas)
• Vendedor óptico
• Vendedor porta a porta
• Zelador (a)

Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior