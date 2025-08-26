Em busca de emprego? confira as quase 400 vagas disponíveis em Brusque

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulgou a lista atualizada de vagas disponíveis no município, chegando a quase 400. As oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade, com exigência desde o ensino fundamental até o superior, além de opções para pessoas com deficiência (PcD).

Para participar do processo seletivo, os interessados devem procurar a unidade do Sine de Brusque, que agora atende em novo endereço: rua Paes Leme, nº 45, Centro. No momento do cadastro, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Confira a lista das vagas:

Ajudante de bomba

• Ajudante de carga e descarga / separador de materiais

• Ajudante de motorista (3)

• Ajudante de serralheiro (2)

• Almoxarife

• Analista de suporte

• Armador de ferros

• Assistente Administrativo (4)

• Assistente comercial

• Assistente de ecommerce

• Assistente de vendas

• Atendente / digitador de laudos

• Atendente de balcão

• Atendente de lanchonete

• Atendente de loja / oficina

• Atendente de loja

• Auxiliar administrativo

• Auxiliar de almoxarifado

• Auxiliar de cozinha (4)

• Auxiliar de escritório

• Auxiliar de estoque (2)

• Auxiliar de expedição

• Auxiliar de expedição / conferente em confecção

• Auxiliar de expedição (6)

• Auxiliar de instalação

• Auxiliar de limpeza / higienização

• Auxiliar de limpeza (7)

• Auxiliar de logística

• Auxiliar de marceneiro

• Auxiliar de pintura

• Auxiliar de pizzaiolo

• Auxiliar de produção (6)

• Auxiliar de produção (metalúrgica) (3)

• Auxiliar de produção, na confecção (2)

• Auxiliar de serviços gerais (2)

• Auxiliar projetista para painéis elétricos

• Auxiliar de recebimento

• Auxiliar de tapeceiro

• Auxiliar de talhação

• Auxiliar de tecelão

• Camareira de hotel

• Carpinteiro

• Ceramista

• Comprador

• Concierge

• Conferente de mercadorias

• Consultor de vendas

• Contagem e distribuição

• Coordenador de manutenção industrial

• Costureira em geral (4)

• Cozinheira escolar

• Eletricista

• Eletricista / Mecânico de manutenção

• Eletromecânico de caminhões

• Eletromecânico industrial

• Eletrotécnico

• Embalador (a)

• Encarregado de produção

• Enfestador

• Estágio em BDR (área comercial)

• Estoquista (farmácia)

• Estoquista (3)

• Expedidor de mercadorias

• Fiscal de loja

• Gerente de loja

• Gesseiro

• Inspetor de qualidade

• Inspetora de qualidade

• Latoeiro de veículos

• Lavador / higienizador de automóveis

• Marceneiro

• Marceneiro

• Mecânico de máquinas industriais

• Meio oficial

• Mestre de obras

• Motorista 3º eixo

• Motorista de caminhão e carreta

• Motorista de caminhão (2)

• Motorista entregador (2)

• Operador de acabamento

• Operador de caixa

• Operador de caixa e comercial

• Operador de calandra

• Operador de empilhadeira (2)

• Operador de guilhotina

• Operador de loja júnior

• Operador de máquinas

• Operador de máquina de acabamento

• Operador de máquina de bordar

• Operador de produção (4)

• Operador de tinturaria

• Operador polivalente de máquinas de fiação

• Padeiro

• Passadeira (2)

• Pedreiro

• Pintor de obras

• Polidor de automóveis

• PCP confecção

• Programador CLP e IHM

• Projetista para painéis elétricos

• Promotor de vendas

• Recepcionista atendente

• Repositor de mercadorias

• Revisor de tecido

• Revisão e embalagem

• Revisora (3)

• Servente de limpeza

• Servente de pedreiro (2)

• Serviços gerais

• Soldador MIG

• Soldador montador

• Tecelão de malhas (máquina circular)

• Técnico em segurança do trabalho

• Vendedor externo

• Vendedor interno (dermocosméticos)

• Vendedor interno (2)

• Vendedor interno (veículos)

• Vendedor interno (tintas)

• Vendedor óptico

• Vendedor porta a porta

• Zelador (a)