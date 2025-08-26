Em busca de emprego? confira as quase 400 vagas disponíveis em Brusque
Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade
Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade
O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulgou a lista atualizada de vagas disponíveis no município, chegando a quase 400. As oportunidades abrangem todos os níveis de escolaridade, com exigência desde o ensino fundamental até o superior, além de opções para pessoas com deficiência (PcD).
Para participar do processo seletivo, os interessados devem procurar a unidade do Sine de Brusque, que agora atende em novo endereço: rua Paes Leme, nº 45, Centro. No momento do cadastro, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.
Ajudante de bomba
• Ajudante de carga e descarga / separador de materiais
• Ajudante de motorista (3)
• Ajudante de serralheiro (2)
• Almoxarife
• Analista de suporte
• Armador de ferros
• Assistente Administrativo (4)
• Assistente comercial
• Assistente de ecommerce
• Assistente de vendas
• Atendente / digitador de laudos
• Atendente de balcão
• Atendente de lanchonete
• Atendente de loja / oficina
• Atendente de loja
• Auxiliar administrativo
• Auxiliar de almoxarifado
• Auxiliar de cozinha (4)
• Auxiliar de escritório
• Auxiliar de estoque (2)
• Auxiliar de expedição
• Auxiliar de expedição / conferente em confecção
• Auxiliar de expedição (6)
• Auxiliar de instalação
• Auxiliar de limpeza / higienização
• Auxiliar de limpeza (7)
• Auxiliar de logística
• Auxiliar de marceneiro
• Auxiliar de pintura
• Auxiliar de pizzaiolo
• Auxiliar de produção (6)
• Auxiliar de produção (metalúrgica) (3)
• Auxiliar de produção, na confecção (2)
• Auxiliar de serviços gerais (2)
• Auxiliar projetista para painéis elétricos
• Auxiliar de recebimento
• Auxiliar de tapeceiro
• Auxiliar de talhação
• Auxiliar de tecelão
• Camareira de hotel
• Carpinteiro
• Ceramista
• Comprador
• Concierge
• Conferente de mercadorias
• Consultor de vendas
• Contagem e distribuição
• Coordenador de manutenção industrial
• Costureira em geral (4)
• Cozinheira escolar
• Eletricista
• Eletricista / Mecânico de manutenção
• Eletromecânico de caminhões
• Eletromecânico industrial
• Eletrotécnico
• Embalador (a)
• Encarregado de produção
• Enfestador
• Estágio em BDR (área comercial)
• Estoquista (farmácia)
• Estoquista (3)
• Expedidor de mercadorias
• Fiscal de loja
• Gerente de loja
• Gesseiro
• Inspetor de qualidade
• Inspetora de qualidade
• Latoeiro de veículos
• Lavador / higienizador de automóveis
• Marceneiro
• Marceneiro
• Mecânico de máquinas industriais
• Meio oficial
• Mestre de obras
• Motorista 3º eixo
• Motorista de caminhão e carreta
• Motorista de caminhão (2)
• Motorista entregador (2)
• Operador de acabamento
• Operador de caixa
• Operador de caixa e comercial
• Operador de calandra
• Operador de empilhadeira (2)
• Operador de guilhotina
• Operador de loja júnior
• Operador de máquinas
• Operador de máquina de acabamento
• Operador de máquina de bordar
• Operador de produção (4)
• Operador de tinturaria
• Operador polivalente de máquinas de fiação
• Padeiro
• Passadeira (2)
• Pedreiro
• Pintor de obras
• Polidor de automóveis
• PCP confecção
• Programador CLP e IHM
• Projetista para painéis elétricos
• Promotor de vendas
• Recepcionista atendente
• Repositor de mercadorias
• Revisor de tecido
• Revisão e embalagem
• Revisora (3)
• Servente de limpeza
• Servente de pedreiro (2)
• Serviços gerais
• Soldador MIG
• Soldador montador
• Tecelão de malhas (máquina circular)
• Técnico em segurança do trabalho
• Vendedor externo
• Vendedor interno (dermocosméticos)
• Vendedor interno (2)
• Vendedor interno (veículos)
• Vendedor interno (tintas)
• Vendedor óptico
• Vendedor porta a porta
• Zelador (a)