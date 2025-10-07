Em busca de emprego? Confira mais de 300 vagas disponíveis em Brusque

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulgou mais de 300 vagas disponíveis na cidade. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com exigência desde o ensino fundamental até o superior, além de opções destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os interessados devem procurar a unidade do Sine de Brusque, localizada na rua Paes Leme, número 45, no Centro I. O telefone para contato é (47) 4042-0505.

Para realizar o cadastro, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Confira as vagas disponíveis:

Ajudante de bomba

Ajudante de carga e descarga / separador de materiais

Ajudante de motorista (2)

Ajudante de pintor

Ajustador mecânico (caminhões)

Analista financeiro

Armador de ferros

Assistente administrativo

Assistente de e-commerce

Assistente de suporte e e-commerce

Atendente de loja / oficina

Atendente de sorveteria

Atendente setor de relacionamento

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de depósito

Auxiliar de escritório

Auxiliar de estoque

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de instalação

Auxiliar de limpeza (6)

Auxiliar de manutenção de ar-condicionado

Auxiliar de pizzaiolo

Auxiliar de produção (metalúrgica) (3)

Auxiliar de produção (4)

Auxiliar de produção (confecção) (2)

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de tapeceiro

Auxiliar de talhação (2)

Auxiliar de tecelão (2)

Auxiliar de vendas

Auxiliar setor de pacotes

Avaliador de automóveis

Carpinteiro

Ceramista

Coletor de lixo

Comprador

Consultor comercial

Consultor de vendas

Costureira em geral (3)

Costureira pilotista

Cozinheiro industrial

Chefe de cozinha

Eletricista

Eletricista automotivo

Eletricista industrial

Embaixador de experiência do cliente

Empacotador / carrinhos

Estoquista

Frentista

Frentista / vendedor

Gesseiro

Marceneiro (estofados)

Marceneiro (3)

Mecânico de automóvel

Meio oficial

Mestre de obras

Monitor de acesso

Motorista de caminhão Munck

Motorista de caminhão

Operador de caixa / comercial

Operador de calandra

Operador de empilhadeira

Operador de ETE

Operador de guilhotina

Operador de máquina de bordar (2)

Operador de produção

Operador logístico

Operador polivalente de máquinas de fiação

Padeiro

Pedreiro (2)

Pintor de obras (2)

Promotor comercial

Recepcionista atendente

Revisão e embalagem

Revisor têxtil (2)

Servente de pedreiro (2)

Serviços gerais

Soldador montador

Tecelão de malhas (máquina circular) (2)

Vendedor interno (cama, mesa e banho)

Vendedor interno (dermocosméticos)

Vendedor interno (alimentos)

Vendedor interno (eletros)

Vendedor interno (malhas)

Vendedor porta a porta

Vendedora (confecção)

Zelador(a)

Zelador

Zeladora

