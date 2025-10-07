Em busca de emprego? Confira mais de 300 vagas disponíveis em Brusque

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulgou mais de 300 vagas disponíveis na cidade. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com exigência desde o ensino fundamental até o superior, além de opções destinadas a pessoas com deficiência (PcD).
Para concorrer, os interessados devem procurar a unidade do Sine de Brusque, localizada na rua Paes Leme, número 45, no Centro I. O telefone para contato é (47) 4042-0505.
Para realizar o cadastro, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.
Confira as vagas disponíveis:
- Ajudante de bomba
- Ajudante de carga e descarga / separador de materiais
- Ajudante de motorista (2)
- Ajudante de pintor
- Ajustador mecânico (caminhões)
- Analista financeiro
- Armador de ferros
- Assistente administrativo
- Assistente de e-commerce
- Assistente de suporte e e-commerce
- Atendente de loja / oficina
- Atendente de sorveteria
- Atendente setor de relacionamento
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de depósito
- Auxiliar de escritório
- Auxiliar de estoque
- Auxiliar de expedição (5)
- Auxiliar de instalação
- Auxiliar de limpeza (6)
- Auxiliar de manutenção de ar-condicionado
- Auxiliar de pizzaiolo
- Auxiliar de produção (metalúrgica) (3)
- Auxiliar de produção (4)
- Auxiliar de produção (confecção) (2)
- Auxiliar de serviços gerais
- Auxiliar de tapeceiro
- Auxiliar de talhação (2)
- Auxiliar de tecelão (2)
- Auxiliar de vendas
- Auxiliar setor de pacotes
- Avaliador de automóveis
- Carpinteiro
- Ceramista
- Coletor de lixo
- Comprador
- Consultor comercial
- Consultor de vendas
- Costureira em geral (3)
- Costureira pilotista
- Cozinheiro industrial
- Chefe de cozinha
- Eletricista
- Eletricista automotivo
- Eletricista industrial
- Embaixador de experiência do cliente
- Empacotador / carrinhos
- Estoquista
- Frentista
- Frentista / vendedor
- Gesseiro
- Marceneiro (estofados)
- Marceneiro (3)
- Mecânico de automóvel
- Meio oficial
- Mestre de obras
- Monitor de acesso
- Motorista de caminhão Munck
- Motorista de caminhão
- Operador de caixa / comercial
- Operador de calandra
- Operador de empilhadeira
- Operador de ETE
- Operador de guilhotina
- Operador de máquina de bordar (2)
- Operador de produção
- Operador logístico
- Operador polivalente de máquinas de fiação
- Padeiro
- Pedreiro (2)
- Pintor de obras (2)
- Promotor comercial
- Recepcionista atendente
- Revisão e embalagem
- Revisor têxtil (2)
- Servente de pedreiro (2)
- Serviços gerais
- Soldador montador
- Tecelão de malhas (máquina circular) (2)
- Vendedor interno (cama, mesa e banho)
- Vendedor interno (dermocosméticos)
- Vendedor interno (alimentos)
- Vendedor interno (eletros)
- Vendedor interno (malhas)
- Vendedor porta a porta
- Vendedora (confecção)
- Zelador(a)
- Zelador
- Zeladora
