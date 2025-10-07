Em busca de emprego? Confira mais de 300 vagas disponíveis em Brusque

Há cargos para todos os níveis de escolaridade

Em busca de emprego? Confira mais de 300 vagas disponíveis em Brusque

Há cargos para todos os níveis de escolaridade

Comente

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Brusque divulgou mais de 300 vagas disponíveis na cidade. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com exigência desde o ensino fundamental até o superior, além de opções destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

Para concorrer, os interessados devem procurar a unidade do Sine de Brusque, localizada na rua Paes Leme, número 45, no Centro I. O telefone para contato é (47) 4042-0505.

Para realizar o cadastro, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho.

Confira as vagas disponíveis:

  • Ajudante de bomba
  • Ajudante de carga e descarga / separador de materiais
  • Ajudante de motorista (2)
  • Ajudante de pintor
  • Ajustador mecânico (caminhões)
  • Analista financeiro
  • Armador de ferros
  • Assistente administrativo
  • Assistente de e-commerce
  • Assistente de suporte e e-commerce
  • Atendente de loja / oficina
  • Atendente de sorveteria
  • Atendente setor de relacionamento
  • Auxiliar de cozinha
  • Auxiliar de depósito
  • Auxiliar de escritório
  • Auxiliar de estoque
  • Auxiliar de expedição (5)
  • Auxiliar de instalação
  • Auxiliar de limpeza (6)
  • Auxiliar de manutenção de ar-condicionado
  • Auxiliar de pizzaiolo
  • Auxiliar de produção (metalúrgica) (3)
  • Auxiliar de produção (4)
  • Auxiliar de produção (confecção) (2)
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Auxiliar de tapeceiro
  • Auxiliar de talhação (2)
  • Auxiliar de tecelão (2)
  • Auxiliar de vendas
  • Auxiliar setor de pacotes
  • Avaliador de automóveis
  • Carpinteiro
  • Ceramista
  • Coletor de lixo
  • Comprador
  • Consultor comercial
  • Consultor de vendas
  • Costureira em geral (3)
  • Costureira pilotista
  • Cozinheiro industrial
  • Chefe de cozinha
  • Eletricista
  • Eletricista automotivo
  • Eletricista industrial
  • Embaixador de experiência do cliente
  • Empacotador / carrinhos
  • Estoquista
  • Frentista
  • Frentista / vendedor
  • Gesseiro
  • Marceneiro (estofados)
  • Marceneiro (3)
  • Mecânico de automóvel
  • Meio oficial
  • Mestre de obras
  • Monitor de acesso
  • Motorista de caminhão Munck
  • Motorista de caminhão
  • Operador de caixa / comercial
  • Operador de calandra
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de ETE
  • Operador de guilhotina
  • Operador de máquina de bordar (2)
  • Operador de produção
  • Operador logístico
  • Operador polivalente de máquinas de fiação
  • Padeiro
  • Pedreiro (2)
  • Pintor de obras (2)
  • Promotor comercial
  • Recepcionista atendente
  • Revisão e embalagem
  • Revisor têxtil (2)
  • Servente de pedreiro (2)
  • Serviços gerais
  • Soldador montador
  • Tecelão de malhas (máquina circular) (2)
  • Vendedor interno (cama, mesa e banho)
  • Vendedor interno (dermocosméticos)
  • Vendedor interno (alimentos)
  • Vendedor interno (eletros)
  • Vendedor interno (malhas)
  • Vendedor porta a porta
  • Vendedora (confecção)
  • Zelador(a)
  • Zelador
  • Zeladora

Leia também:

1. Passageiro de carro de aplicativo é preso por tráfico de drogas em Brusque
2. Paredão escavado à picareta guarda marcas de obra centenária no interior de Botuverá
3. Carlos Bolsonaro se prepara para renunciar ao mandato e morar em Santa Catarina; saiba qual cidade
4. Samae planeja investir em novos reservatórios para evitar falta de água em Brusque no verão
5. Brusque empata com a Chapecoense e se complica na Copa SC

Assista agora mesmo!

Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior
Próximo artigo