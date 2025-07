Em busca de emprego? Prefeitura de Brusque abre seleção para diferentes áreas; veja oportunidades

Nesta quarta-feira, 16, a Prefeitura de Brusque irá divulgar os editais de processos seletivos com diversas vagas disponíveis.

Estão abertas as vagas de arquiteto, engenheiro, agente de obras, agente de serviços especiais, servente de serviços gerais e médico especialista.

Os interessados deverão cadastrar documentos pessoais em formato PDF no site oficial https://ps.brusque.sc.gov.br/. Ao final do cadastro, é necessário salvar ou imprimir o comprovante de inscrição.

O resultado da lista preliminar estará disponível no dia 11 de agosto para o edital 007/2025 e 12 de agosto para os demais, enquanto o resultado será divulgado nos dias 14 e 18 de agosto.

As inscrições encerram no dia 25 de julho, com exceção do edital 007/2025, em que o prazo se estende até 30 de julho.

Os requisitos incluem: nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos e quitação com obrigações eleitorais e militares, além de não possuir condenações criminais.

Os candidatos não podem acumular cargos públicos e devem ter aptidão física e mental para o exercício da função.

