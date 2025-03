Estrutura e serviços

A organização preparou uma estrutura confortável e atrativa para o público. Ao chegar, os participantes serão recepcionados com um café de boas-vindas, criando um ambiente propício para networking. O salão estará decorado com a comunicação do evento, incluindo espaços instagramáveis para garantir momentos fotográficos memoráveis.

Além disso, o showroom da Appel estará aberto no salão inferior, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer mais sobre os produtos da marca. Para os participantes que se inscreverem com antecedência, descontos exclusivos estarão disponíveis na loja de fábrica da Appel, que será reinaugurada em .

Networking e inscrições

O evento oferecerá momentos dedicados ao networking, permitindo que os participantes se conectem antes e depois das palestras.

Para garantir sua vaga, é necessário realizar a inscrição pelo Sympla, com a entrada confirmada mediante a doação de 1kg de alimento, que será entregue no momento da retirada do crachá. Clique aqui para se inscrever.

Franciele Quaiato, supervisora de marketing da Appel, orienta: “recomendamos que os participantes cheguem com antecedência, para garantir um bom lugar e aproveitar o café de boas-vindas. Todos os inscritos receberão um kit de anotações, não é necessário trazer materiais específicos”.

Com o sucesso esperado desta edição, a Appel já planeja aprimorar as próximas, com um foco em interatividade e maior tempo para networking. Junior Nogueira, gerente de trade marketing, comenta sobre as expectativas para as próximas edições: “esperamos aprender bastante sobre como equilibrar os temas e a experiência do público, pois tudo é novo para nós. Com o feedback dos participantes, podemos aprimorar ainda mais a programação, incluindo mais momentos de interação, maior tempo para networking e talvez até um workshop”.