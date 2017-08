Em confronto direto pelo G-4 do Brasileirão, Santos recebe o Flamengo

Próximos na tabela do Brasileirão, Flamengo e Santos travam um embate por posições na noite de hoje. O Pacaembu será o cenário do duelo que pode valer para o Peixe uma posição a mais – caso o Grêmio tenha um tropeço indigesto diante do Atlético-GO – e para o Flamengo o retorno ao G-4. A partida também marca o reencontro dos times depois da classificação rubro-negra pela Copa do Brasil, coberta de polémica. O jogo inicia às 21h45.

Descartando o clima de vingança, o time alvinegro treinou forte para voltar a enfrentar o Fla, desta vez no Brasileirão. Com exceção de Vecchio, todos os atletas antes indisponíveis e recuperando de lesão voltaram foram a campo. O zagueiro Gustavo Henrique, inclusive, está à disposição de Levir Culpi. Pelo lado rubro-negro, William Arão pode ser a novidade entre os titulares. Sua boa atuação na última rodada contra o Corinthians o fez, ao menos nos últimos treinos, ganhar a vaga de Cuéllar. Esta deve ser a única alteração em comparação com o time que enfrentou o líder do campeonato.

Sport x Fluminense

No primeiro jogo após a morte do filho de Abel Braga, o técnico tricolor, o Fluminense não contará com seu comandante, que só volta ao banco de reservas no próximo fim de semana. A partida interessa muito ao Sport, na sexta posição e sonhando com G-4, mas também ao Flu, que está perigosamente a apenas quatro pontos do Z-4 nacional. O duelo será no Recife, a partir das 19h30.

Botafogo x Palmeiras

Depois de perder em casa para o São Paulo, o Glorioso recebe mais um time paulista no Nilton Santos, o Engenhão. O Palmeiras será o desafiante da vez, equipe na quarta posição que ainda sonha com o bicampeonato consecutivo. Caso vença, o Fogão encosta em pontos com as equipes do G-6 e pode pleitear uma vaga entre os times de cima na próxima rodada. Já o Palmeiras pode tomar o terceiro lugar em caso de vitória e tropeço do Santos. O jogo será às 21h45.

Atlético-GO x Grêmio

Chance de ouro para o tricolor! O vice-líder do campeonato enfrenta o lanterna em Goiás tentando recuperar os pontos perdidos na Arena, contra o Santos, no último domingo. O Dragão, que venceu a Chape no fim de semana após muito tempo sem o sabor da vitória, tenta aprontar para cima dos gaúchos. Para saudosismo dos tricolores, a partida será no Olímpico, mas não a antiga casa gaúcha, e sim o goiano estádio Pedro Ludovico Teixeira, a partir das 21h45.