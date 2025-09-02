O fim de semana de 30 e 31 de agosto foi sensacional para qualquer pessoa que goste de Brusque e do esporte da cidade. Não só o Brusque voltou a vencer no Augusto Bauer e está na segunda fase da Série C, como o Carlos Renaux foi campeão da Série B estadual e o Brusque Basquete conquistou o título sul-brasileiro.

Brusque 2×0 CSA

O Brusque foi muito competente na última rodada da primeira fase da Série C. Após um primeiro tempo de poucas oportunidades, mas com controle do jogo, o quadricolor abriu o placar com Guilherme Pira. Foi seu terceiro gol nos últimos três jogos.

E, diferentemente de outras ocasiões, o Brusque conseguiu matar o jogo, aproveitando-se do desespero alagoano. Bernardo marcou um golaço para fechar a conta, coroando uma atuação segura, um crescimento em momento decisivo.

Todas as oscilações, as atuações irritantes e as derrotas de virada ficam para trás após uma recuperação como esta. Nos momentos mais críticos, acreditar na classificação era muito, muito difícil. Porque o Brusque decaía e não oferecia motivos, ainda mais após a virada contra o Londrina.

Mesmo nestes momentos de descrença, a coluna citava que o Brusque tem histórico de construir reviravoltas, de fazer suas maluquices. Bastavam um ou dois grandes jogos. E assim foi: a vitória épica contra o Caxias e o fim do jejum no Augusto Bauer. É mais um caso para o portfolio quadricolor de atingir objetivos que eram impossíveis — até que eles se tornaram inevitáveis.

Carlos Renaux 2×0 Camboriú

Uma fantástica página escrita na centenária história do Clube Atlético Carlos Renaux. O Vovô dominou o Camboriú em casa, em público-recorde desde o retorno de 2018. Voltar à elite já era uma enorme conquista, ainda mais considerando que o time não estava entre os mais cotados ao acesso.

Mais do que isto, o Renaux conquistou seu primeiro troféu estadual desde o título de 1953. Um time aguerrido, qualificado para a competição, que superou e se aperfeiçoou após uma troca no comando técnico, rumo a uma conquista que fica marcada para sempre.

São vários os destaques individuais deste time, mas Cássio se sobressai. O atacante de 21 anos foi o artilheiro do campeonato, com os dois gols do jogo de volta da final, além do gol do acesso contra o Metropolitano. Olho nele!

E vem aí a Copa Santa Catarina. A depender do que o Renaux conseguir em termos de manutenção de elenco, reforços e desempenho, há chances até de buscar um atalho para a Série D do Brasileiro. Seria um salto enorme, é muito difícil, mas as chances existem.

Brusque Basquete 78×67 Caxias do Sul

O melhor time de basquete de Santa Catarina voltou a aprontar das suas. Agora, é campeão sul-brasileiro, um título que a cidade não conquistava desde que o basquete brusquense era representado pelo Bandeirante.

E neste fim de semana, não houve quem tirasse o título. Enquanto os adversários se equilibravam, o Brusque Basquete venceu todos os seus três jogos, inclusive com um 88-55 sobre a Apab Blumenau, principal rival.

O Caxias do Sul veio a Brusque com seu time “B”, da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), em vez do elenco principal, do NBB. Ainda assim, é uma equipe muito forte. Mas Pará, Wilsinho, Finão, Batata, Lucas Lopes & cia, comandados pelo técnico Durval, prevaleceram.

A temporada segue com o Catarinense e os Jogos Abertos. E que grande reforço foi a renovação do armador Wilsinho para a sequência do ano.

Calendário cheio

Bernardo Franco deixou claro: o foco é total na Série C, e não poderia ser de outra forma. Mas há, sim, a Copa Santa Catarina para jogar e rodar o elenco.

Com fase de grupos da Copa SC e segunda fase da Série C, o quadricolor terá situações incomuns pela frente. Neste mês, jogará contra Ponte Preta, Chapecoense, Guarani e Concórdia, em jogos consecutivos fora de casa, alternando entre Campinas (SP) e o Oeste catarinense. Logo após esta sequência, tem quatro jogos contra essas mesmas equipes, todos no Augusto Bauer, em ordem diferente.

O problema à espreita

É lamentável que, com o Renaux de volta ao Campeonato Catarinense e com o Brusque com campanha sem grandes riscos na Série C do Brasileiro, o Augusto Bauer volte a ter problemas a serem resolvidos.

Seria um absurdo não ter nenhum time de Brusque jogando na cidade por causa incapacidade financeira para a instalação de um gramado que atenda as exigências da CBF. É a grande prioridade para 2026, pela continuidade estável dos dois projetos.

Pontos para a SAF

O Brusque é gerido pela diretoria da SAF há pouco mais de seis meses. A transição foi caótica, houve problemas, houve atritos, mas as situações parecem cada vez mais estáveis. Em seis meses não se resolve tudo, não é tudo que vai agradar, Mas percebe-se seriedade até aqui.

Foi feito um trabalho muito importante de estruturação física com o CT do América, cujas obras ainda estão em andamento. E pelo que se vê, houve clara melhora em condições de trabalho. A política de contratações, austera, pouco espalhafatosa, não foi perfeita, mas apresentou alguns jogadores interessantes ao torcedor.

Dentro de campo, apesar de o time testar a paciência do torcedor aqui e ali, os objetivos foram atingidos. No meio do caos, o Brusque se manteve na elite estadual e chegou às quartas de final; e se manteve na Série C com relativa tranquilidade, uma vez que o Z-4 nunca foi grande ameaça.

Portanto, o que vier na segunda fase da Série C é lucro. Não conquistar o acesso seria frustrante num primeiro momento, mas não poderá haver terra arrasada. Se for para subir, não poderá acontecer como em 2024. O investimento terá que ter outro nível, e não dá para pensar em 2026 tranquilo sem o Augusto Bauer. Nem se ficar na Série C, nem se subir.

Pedreira atrás de pedreira

Guarani, Ponte Preta e Náutico compõem o grupo do Brusque na segunda fase da Série C. São clubes enormes, acostumados às divisões superiores, e que vão entrar muito pressionados pelo acesso. Especialmente o Náutico, que está em seu terceiro ano consecutivo de Série C.

Quem sabe o Brusque, com menos pretensões, acabe causando alguma surpresa. Na primeira fase, venceu a dupla de Campinas (SP) e empatou com o Náutico em Recife (PE). Agora é outro campeonato. Mas, quem sabe…

